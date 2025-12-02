Corinthians atrasa primeira parcela do 13º salário de funcionários do Parque São Jorge

Pagamento deveria ter sido feito na última semana, mas ainda não foi efetuado. Clube admite atraso e tentará quitar os valores o quanto antes / Crédito: Jogada 10

O Corinthians começou o mês de dezembro com mais um problema financeiro. O clube não realizou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários contratados via CLT do Parque São Jorge, sede social e administrativa do Timão. A Gazeta Esportiva divulgou a informação. O pagamento deveria ter sido realizado na última sexta-feira (28), mas ainda não foi efetuado. O Corinthians confirmou o atraso e disse que está trabalhando para resolver a situação.