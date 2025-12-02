Corinthians atrasa primeira parcela do 13º salário de funcionários do Parque São Jorge

Corinthians atrasa primeira parcela do 13º salário de funcionários do Parque São JorgePagamento deveria ter sido feito na última semana, mas ainda não foi efetuado. Clube admite atraso e tentará quitar os valores o quanto antes
O Corinthians começou o mês de dezembro com mais um problema financeiro. O clube não realizou o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos funcionários contratados via CLT do Parque São Jorge, sede social e administrativa do Timão.
A Gazeta Esportiva divulgou a informação. O pagamento deveria ter sido realizado na última sexta-feira (28), mas ainda não foi efetuado. O Corinthians confirmou o atraso e disse que está trabalhando para resolver a situação.
“O Corinthians reconhece e trabalha para sanar os problemas o quanto antes”, declarou o clube.
O Timão vive uma grave crise financeira. O clube enfrenta dificuldades para pagar credores e tem uma dívida bruta que supera R$ 2,7 bilhões. Por conta disso, o presidente Osmar Stabile trabalha para conseguir um respiro financeiro.
Uma das medidas é o fechamento de departamentos esportivos, como o de basquete. Além disso, a diretoria alvinegra avalia solicitar um empréstimo de R$ 100 milhões com a Liga Forte União.