Charles leva gancho do STJD e desfalca Corinthians contra o Fortaleza

Volante recebe dois jogos de suspensão por jogada violenta e está fora dos relacionados do Timão para o duelo no Ceará

O jogador já havia cumprido a primeira partida da pena por conta da suspensão automática. Contudo, ficará novamente fora da lista de relacionados, desta vez para o embate contra o Leão do Pici.

A 1ª Comissão Disciplinar do STJD confirmou, nesta semana, a suspensão do volante Charles, do Corinthians, por “praticar jogada violenta” no duelo contra o RB Bragantino, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O atleta acabou sendo condenado a dois jogos de suspensão. Decisão que faz o atleta virar desfalque no Timão para o compromisso desta quarta-feira (03/12), diante do Fortaleza, no Castelão.

A expulsão aconteceu no dia 5 de novembro, após um lance tenso envolvendo o volante e o atleta Jhon Jhon, do RB Bragantino. Durante uma discussão, Charles tentou atingir o rosto do adversário com a mão. Inicialmente, recebeu cartão amarelo, mas, pouco depois, a árbitra Edina Alves revisou a interpretação e o expulsou. Aliás, toda a ocorrência foi registrada em súmula.

No julgamento, o departamento jurídico do Corinthians buscou uma reclassificação da infração. A defesa sustentou que o jogador “não teve conduta violenta”, prevista no artigo 254 do CBJD, argumentando que seria, no máximo, um ato hostil. No entanto, a Comissão entendeu que, mesmo sem contato efetivo, a intenção de atingir o adversário configurou a infração. Assim, o pedido foi rejeitado, e a pena mantida.

Agora, o Timão agora precisa reorganizar o meio-campo para enfrentar o Fortaleza, em um momento importante da reta final do campeonato. Afinal, apesar do foco estar na Copa do Brasil, o Corinthians ainda pode garantir uma vaga na próxima Libertadores com um hipotético G8.