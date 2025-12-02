Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canal influente do Philadelphia 76ers comenta “invasão flamenguista” após vídeo de Joel Embiid

Canal influente do Philadelphia 76ers comenta “invasão flamenguista” após vídeo de Joel Embiid

Astro do clube norte-americano da NBA mobilizou torcedores do Flamengo após entrevista com a camisa do clube; veja o vídeo da repercussão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O canal Phly Sports, um dos mais influentes entre os conteúdos dedicados ao Philadelphia 76ers, comentou em live recente sobre a enxurrada de memes e interações feitas por torcedores do Flamengo nas últimas horas. Isso porque o perfil postou uma entrevista, na noite anterior, concedida por Joel Embiid com a camisa rubro-negra — num trecho compartilhado pela conta em inglês do clube carioca.

Durante a transmissão, o apresentador relatou surpresa com o volume de mensagens enviadas pelos brasileiros. “Fizemos um vídeo ontem à noite e ele estava usando uma camisa do Flamengo, então a conta inglês do Flamengo postou a captura de tela”, iniciou.

“Eu sabia que os fãs do futebol brasileiro são super apaixonados e o Flamengo é o maior clube do Brasil. Eles têm milhões e milhões de fãs. Nos enviaram os memes mais insanos e hilários”, afirmou o host do podcast.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo nba

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar