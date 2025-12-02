Canal influente do Philadelphia 76ers comenta “invasão flamenguista” após vídeo de Joel Embiid

Astro do clube norte-americano da NBA mobilizou torcedores do Flamengo após entrevista com a camisa do clube; veja o vídeo da repercussão

O canal Phly Sports, um dos mais influentes entre os conteúdos dedicados ao Philadelphia 76ers, comentou em live recente sobre a enxurrada de memes e interações feitas por torcedores do Flamengo nas últimas horas. Isso porque o perfil postou uma entrevista, na noite anterior, concedida por Joel Embiid com a camisa rubro-negra — num trecho compartilhado pela conta em inglês do clube carioca.

Durante a transmissão, o apresentador relatou surpresa com o volume de mensagens enviadas pelos brasileiros. “Fizemos um vídeo ontem à noite e ele estava usando uma camisa do Flamengo, então a conta inglês do Flamengo postou a captura de tela”, iniciou.

“Eu sabia que os fãs do futebol brasileiro são super apaixonados e o Flamengo é o maior clube do Brasil. Eles têm milhões e milhões de fãs. Nos enviaram os memes mais insanos e hilários”, afirmou o host do podcast.