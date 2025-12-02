Bahia tem interesse em contratar Juninho, do Flamengo

Esquadrão de Aço inicia conversas para fechar com atacante, que não teve muitas oportunidades pelo Rubro-Negro ao longo do ano

As conversas com o Bahia ainda são muito iniciais. No entanto, o título continental e a taça do Brasileiro, que pode ser confirmada nesta quarta-feira, darão respaldo a Juninho no mercado do início do ano. Na última janela de transferências, Juninho foi alvo de sete propostas, mas o clube preferiu segurar o jogador.

Com título da Libertadores pelo Flamengo , Juninho ganhou destaque mesmo sem grandes oportunidades ao longo da temporada. A prova disso, é o interesse do Bahia em contratar o atacante para 2026. Há conversas em andamento entre os dois clubes e o staff do jogador. No entanto, ainda nada sacramentado. A informação inicial é do “ge”.

Juninho chegou ao Flamengo para disputar posição com Pedro, que se recuperava de uma lesão grave no joelho esquerdo. Mesmo assim, ele não vingou no time titular e perdeu espaço. No segundo semestre, ele ficou fora da lista de relacionados em alguns jogos.

Com isso, Juninho conversou com Filipe Luís para ter mais minutos em campo. Assim, em novembro, o atacante jogou contra Sport e Fluminense e terminou o mês jogando a final da Libertadores, contra o Palmeiras, em Lima. Ao todo, ele tem 26 jogos pelo Flamengo em 2025. São quatro gols: dois no Carioca, um na Libertadores e um no Brasileirão.

Por fim, o jogador foi o primeiro reforço da gestão do presidente Bap. Ele estava no Qarabag, do Azerbaijão, e custou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) ao clube carioca. Inicialmente, chegou para ser substituto de Gabigol, que deixou o clube no ano passado para vestir a camisa do Cruzeiro.