Agüero vê jogador do Chelsea como futuro capitão da Argentina: “Muita personalidade”

Atual capitão da seleção hermana, Lionel Messi está em vias de se aposentar. Ex-atacante aponta um possível nome para assumir a função / Crédito: Jogada 10

Melhor jogador argentino nas duas últimas décadas, Lionel Messi está se aproximando de se despedir da seleção de seu país e, consequentemente, deixará o posto de capitão vago. Dessa maneira, o sucessor ainda está totalmente em aberto, mas um nome já se destaca, segundo Sergio ‘Kun’ Agüero, ídolo do Manchester City, Atlético de Madrid e dos hermanos. Para o ex-jogador, ele apontou Enzo Fernández, campeão do mundo em 2022 e atualmente no Chelsea, como opção. “Se não me engano, ele já é capitão no Chelsea. Acho que vários jogadores podem ser futuros capitães da seleção argentina. Temos jogadores com muita personalidade, e o Enzo é um deles”, apontou em entrevista à Stake.

Com sua aposentadoria forçada devido a um problema cardíaco, Agüero acompanhou a delegação argentina na conquista do título mundial no Catar. Aliás, a respeito dos titulares da seleção na próxima Copa, o ex-atacante afirma que apenas Messi tem lugar cativo. “Os 11 ideais vão ser formados por quem estiver no melhor momento. O Scaloni sempre falou isso. O único titular garantido é o Leo. O elenco é muito forte, cheio de jogadores de alto nível, e isso permite rodar bastante em várias posições. Os 11 ideais serão aqueles que o Scaloni escolher na hora do jogo”, disse. Agüero aponta seleções favoritas para a Copa do Mundo Em relação aos países favoritos para a Copa do Mundo 2026, Agüero colocou o Brasil entre os postulantes ao título. “Argentina, Espanha e França, pela história e pelo momento, vão estar na briga. Dizer quem é a favorita é algo bem relativo. E ainda tem o Brasil, Alemanha e outras seleções que podem surpreender… A Copa do Mundo está chegando e todo mundo está ansioso. Vai ser uma competição linda”, finalizou.