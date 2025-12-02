Agüero vê jogador do Chelsea como futuro capitão da Argentina: “Muita personalidade”Atual capitão da seleção hermana, Lionel Messi está em vias de se aposentar. Ex-atacante aponta um possível nome para assumir a função
Melhor jogador argentino nas duas últimas décadas, Lionel Messi está se aproximando de se despedir da seleção de seu país e, consequentemente, deixará o posto de capitão vago. Dessa maneira, o sucessor ainda está totalmente em aberto, mas um nome já se destaca, segundo Sergio ‘Kun’ Agüero, ídolo do Manchester City, Atlético de Madrid e dos hermanos. Para o ex-jogador, ele apontou Enzo Fernández, campeão do mundo em 2022 e atualmente no Chelsea, como opção.
“Se não me engano, ele já é capitão no Chelsea. Acho que vários jogadores podem ser futuros capitães da seleção argentina. Temos jogadores com muita personalidade, e o Enzo é um deles”, apontou em entrevista à Stake.
Com sua aposentadoria forçada devido a um problema cardíaco, Agüero acompanhou a delegação argentina na conquista do título mundial no Catar. Aliás, a respeito dos titulares da seleção na próxima Copa, o ex-atacante afirma que apenas Messi tem lugar cativo.
“Os 11 ideais vão ser formados por quem estiver no melhor momento. O Scaloni sempre falou isso. O único titular garantido é o Leo. O elenco é muito forte, cheio de jogadores de alto nível, e isso permite rodar bastante em várias posições. Os 11 ideais serão aqueles que o Scaloni escolher na hora do jogo”, disse.
Agüero aponta seleções favoritas para a Copa do Mundo
Em relação aos países favoritos para a Copa do Mundo 2026, Agüero colocou o Brasil entre os postulantes ao título.
“Argentina, Espanha e França, pela história e pelo momento, vão estar na briga. Dizer quem é a favorita é algo bem relativo. E ainda tem o Brasil, Alemanha e outras seleções que podem surpreender… A Copa do Mundo está chegando e todo mundo está ansioso. Vai ser uma competição linda”, finalizou.
Aguëro foi revelado pelo Independiente e negociado aos 18 anos com o Atlético de Madrid, onde anotou 101 gols e venceu uma Liga Europa. Assim após o grande sucesso no clube espanhol, tornou-se ídolo do Manchester City, onde venceu cinco edições do Campeonato Inglês, além de dez outros títulos e de ser o maior artilheiro da história do clube, com 260 gols marcados. Também venceu a Copa América de 2021 com a seleção argentina.
