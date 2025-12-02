Abel Braga é registrado no BID pelo Internacional com camisa rosa após polêmica

Técnico contratado para tentar salvar o Colorado do rebaixamento nos últimos dois jogos faz declaração homofóbica em sua apresentação / Crédito: Jogada 10

O acaso marca o destino de Abel Braga em seu retorno como treinador do Internacional. Após repercussão negativa envolvendo uma declaração sobre o uniforme de treino rosa do Colorado, considerada homofóbica em sua coletiva de apresentação, a cor voltou a ser protagonista na volta do técnico. Isso porque, em seu registro no Boletim Informativo diário (BID) da CBF, que ocorreu na última segunda-feira (01/12), o profissional estava com uma camisa rosa. A polêmica afirmação sobre o uniforme de treino, em entrevista coletiva no último domingo (30/11), estava atrelada ao clima que encontrou no vestiário do Inter. Deste modo, Abel Braga citou uma brincadeira antiga que teria feito com D’Alessandro, que foi seu jogador na equipe e atualmente é diretor esportivo. Com isso, fez citação à camisa rosa, mas de forma preconceituosa.

“Eu falei: ‘Eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de veado’”, detalhou o comandante. Posteriormente à fala, no mesmo dia, o profissional se manifestou nas redes sociais para pedir desculpas à torcida com a viralização negativa. “Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter!”, admitiu e ressaltou Abel Braga. Coincidência ou não, a polêmica com a cor rosa causou surpresa ao expor seu ponto de vista na coletiva de apresentação. Afinal, em diversas ocasiões nas suas oito passagens pelo Internacional e outros clubes como Fluminense e Vasco, ele optou por estar à beira do campo com camisas desta cor.

Preparação do Internacional para reta final do Brasileirão O primeiro contato do treinador com o elenco do Colorado ocorreu no último domingo (30/11), mesmo dia da sua apresentação oficial. Inclusive, em cerca de uma semana, o profissional precisará realizar duas preparações. No confronto contra o São Paulo, ele terá somente três atividades para fazer as modificações antes do duelo. Isso porque as equipes se enfrentam pela 37ª rodada na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (03/12). Em seguida, a delegação colorada retorna a Porto Alegre, já que se despede do Brasileirão contra o Bragantino, no Beira-Rio. A partida ocorrerá no próximo domingo (07/12) e provavelmente o grupo não terá folga. Principalmente pelo contexto em que o Inter se encontra e o intervalo curto entre os compromissos. Portanto, Abel Braga deve ter também três treinos para fazer as correções na equipe.