Torcedores atiram faca na direção de jogador, e adversários tentam impedir exibição à arbitragem; veja o vídeo!

Episódio grave de violência aconteceu no jogo entre FAR Rabat e Al Ahly, pela Liga dos Campeões africana

A partida entre FAR Rabat (Marrocos) e Al Ahly (Egito), pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões da África, terminou empatada em 1 a 1, mas ficou marcada por um episódio grave de violência com o arremesso de uma faca no gramado.

Durante o confronto, torcedores do time marroquino arremessaram o objeto cortante em direção ao atacante Trezeguet, de 31 anos, que defende o Al Ahly e a seleção do Egito.

Após perceber o ocorrido, o jogador tentou mostrar a faca à equipe de arbitragem e aos organizadores da partida. No entanto, jogadores do FAR Rabat tentaram impedir que ele a exibisse. Cercado por quatro adversários, o atacante acabou por jogar o objeto no gramado, o que gerou uma confusão imediata. Afinal, houve empurrões e uma verdadeira “corrida” para recuperar a arma branca.

De acordo com imagens registradas das arquibancadas, um jogador reserva do FAR Rabat pegou a faca e a escondeu dentro das calças, deixando o campo rapidamente.