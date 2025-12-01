Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mental

Jogador recebe apoio do clube após críticas e ficará fora por tempo indeterminado, incluindo o duelo contra o Atlético de Madrid / Crédito: Jogada 10

Ronald Araújo pediu ao Barcelona um tempo afastado das atividades para cuidar da saúde mental, segundo informou o Mundo Deportivo nesta segunda-feira, 1º de dezembro. LEIA MAIS: Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem balançar a rede

O zagueiro, um dos capitães do Barça, ficou bastante marcado pela goleada sofrida diante do Chelsea na semana passada. Ele foi expulso aos 44 minutos do primeiro tempo e recebeu muitas críticas depois disso. Desde então, não voltou aos treinos — oficialmente por causa de um vírus estomacal. De acordo com a publicação, Ronald Araújo e seus representantes comunicaram ao clube que ele não se sente em condições de atuar no seu melhor nível, tanto física quanto mentalmente, e teme prejudicar a equipe. Por isso, solicitou um período de afastamento. O Barcelona aceitou o pedido e garantiu total apoio ao jogador de 26 anos, deixando claro que ele pode se ausentar sem prazo definido. A prioridade, segundo o clube, é o bem-estar emocional e psicológico do defensor. Na última sexta-feira, o presidente Joan Laporta já havia saído em defesa do uruguaio.