Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mental

Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mentalJogador recebe apoio do clube após críticas e ficará fora por tempo indeterminado, incluindo o duelo contra o Atlético de Madrid
Ronald Araújo pediu ao Barcelona um tempo afastado das atividades para cuidar da saúde mental, segundo informou o Mundo Deportivo nesta segunda-feira, 1º de dezembro.
LEIA MAIS: Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem balançar a rede
O zagueiro, um dos capitães do Barça, ficou bastante marcado pela goleada sofrida diante do Chelsea na semana passada. Ele foi expulso aos 44 minutos do primeiro tempo e recebeu muitas críticas depois disso. Desde então, não voltou aos treinos — oficialmente por causa de um vírus estomacal.
De acordo com a publicação, Ronald Araújo e seus representantes comunicaram ao clube que ele não se sente em condições de atuar no seu melhor nível, tanto física quanto mentalmente, e teme prejudicar a equipe. Por isso, solicitou um período de afastamento.
O Barcelona aceitou o pedido e garantiu total apoio ao jogador de 26 anos, deixando claro que ele pode se ausentar sem prazo definido. A prioridade, segundo o clube, é o bem-estar emocional e psicológico do defensor.
Na última sexta-feira, o presidente Joan Laporta já havia saído em defesa do uruguaio.
“Quero apoiar o Araújo. As críticas foram exageradas e não parecem justas. Ele se entrega em campo, é um dos nossos capitães e está passando por um momento difícil. Estamos ao lado dele. Aqui, ganhamos e perdemos juntos; não existe um único culpado”, afirmou.
Nesta temporada, Ronald Araújo soma dois gols em 15 partidas. No entanto, ele está fora do jogo contra o Atlético de Madrid, marcado para esta terça-feira (2), pelo Campeonato Espanhol.