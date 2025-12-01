Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mental

Jogador recebe apoio do clube após críticas e ficará fora por tempo indeterminado, incluindo o duelo contra o Atlético de Madrid
Ronald Araújo pediu ao Barcelona um tempo afastado das atividades para cuidar da saúde mental, segundo informou o Mundo Deportivo nesta segunda-feira, 1º de dezembro.

O zagueiro, um dos capitães do Barça, ficou bastante marcado pela goleada sofrida diante do Chelsea na semana passada. Ele foi expulso aos 44 minutos do primeiro tempo e recebeu muitas críticas depois disso. Desde então, não voltou aos treinos — oficialmente por causa de um vírus estomacal.

De acordo com a publicação, Ronald Araújo e seus representantes comunicaram ao clube que ele não se sente em condições de atuar no seu melhor nível, tanto física quanto mentalmente, e teme prejudicar a equipe. Por isso, solicitou um período de afastamento.

O Barcelona aceitou o pedido e garantiu total apoio ao jogador de 26 anos, deixando claro que ele pode se ausentar sem prazo definido. A prioridade, segundo o clube, é o bem-estar emocional e psicológico do defensor.

Na última sexta-feira, o presidente Joan Laporta já havia saído em defesa do uruguaio.

“Quero apoiar o Araújo. As críticas foram exageradas e não parecem justas. Ele se entrega em campo, é um dos nossos capitães e está passando por um momento difícil. Estamos ao lado dele. Aqui, ganhamos e perdemos juntos; não existe um único culpado”, afirmou.

Nesta temporada, Ronald Araújo soma dois gols em 15 partidas. No entanto, ele está fora do jogo contra o Atlético de Madrid, marcado para esta terça-feira (2), pelo Campeonato Espanhol.

