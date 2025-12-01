Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem marcar gols

Atacante está a mais de mil minutos sem balançar as redes e se aproxima de marca negativa história no clube

O período sem balançar as redes já soma 1.339 minutos, número que contrasta com a consistência ofensiva apresentada por Rodrygo em temporadas anteriores. Com isso, ele passa a dividir com Mariano a pior série sem gols entre atacantes do Real Madrid nos 123 anos de história do clube. A diferença é que o brasileiro já ultrapassou o ex-merengue em tempo total jogado sem marcar.

O momento de Rodrygo no Real Madrid voltou a ganhar destaque por conta do longo jejum de gols do atacante. Afinal, o brasileiro atravessa a sequência mais dura desde que chegou ao clube, acumulando 30 partidas consecutivas sem marcar. Estatística que antes havia sido registrada apenas por Mariano Díaz.

Caso permaneça mais 77 minutos em campo sem encerrar o jejum, Rodrygo igualará o recorde absoluto negativo do clube, pertencente a Rafa Marañón, que nos anos 1970 atingiu 1.416 minutos sem fazer gols. Contudo, o espanhol precisou de 29 jogos para atingir a marca, um a menos do que a atual série do brasileiro.

O último gol de Rodrygo por competições espanholas aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o cenário não é muito diferente. São 232 dias sem marcar, desde o duelo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, no dia 4 de março.

No empate em 1 a 1 contra o Girona, resultado que custou ao Real a liderança para o Barcelona, Rodrygo entrou apenas no fim da partida e teve pouca influência no jogo. Aliás, a mídia espanhola tem destacado que a concorrência interna e o surgimento de novos protagonistas no elenco reduziram seu espaço e ampliaram o caráter preocupante do momento.

Mal no Real Madrid, Rodrygo ainda tem prestígio na Seleção

Ainda assim, Carlo Ancelotti mantém confiança no jogador. O treinador voltou a chamá-lo para a seleção brasileira em sua última convocação e reforçou internamente que acredita no potencial do atacante.