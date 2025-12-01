Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem marcar gols

Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem marcar golsAtacante está a mais de mil minutos sem balançar as redes e se aproxima de marca negativa história no clube
O momento de Rodrygo no Real Madrid voltou a ganhar destaque por conta do longo jejum de gols do atacante. Afinal, o brasileiro atravessa a sequência mais dura desde que chegou ao clube, acumulando 30 partidas consecutivas sem marcar. Estatística que antes havia sido registrada apenas por Mariano Díaz.
O período sem balançar as redes já soma 1.339 minutos, número que contrasta com a consistência ofensiva apresentada por Rodrygo em temporadas anteriores. Com isso, ele passa a dividir com Mariano a pior série sem gols entre atacantes do Real Madrid nos 123 anos de história do clube. A diferença é que o brasileiro já ultrapassou o ex-merengue em tempo total jogado sem marcar.
Caso permaneça mais 77 minutos em campo sem encerrar o jejum, Rodrygo igualará o recorde absoluto negativo do clube, pertencente a Rafa Marañón, que nos anos 1970 atingiu 1.416 minutos sem fazer gols. Contudo, o espanhol precisou de 29 jogos para atingir a marca, um a menos do que a atual série do brasileiro.
O último gol de Rodrygo por competições espanholas aconteceu há 315 dias, em 19 de janeiro, contra o Las Palmas. Em torneios europeus, o cenário não é muito diferente. São 232 dias sem marcar, desde o duelo contra o Atlético de Madrid, pela Champions League, no dia 4 de março.
No empate em 1 a 1 contra o Girona, resultado que custou ao Real a liderança para o Barcelona, Rodrygo entrou apenas no fim da partida e teve pouca influência no jogo. Aliás, a mídia espanhola tem destacado que a concorrência interna e o surgimento de novos protagonistas no elenco reduziram seu espaço e ampliaram o caráter preocupante do momento.
Mal no Real Madrid, Rodrygo ainda tem prestígio na Seleção
Ainda assim, Carlo Ancelotti mantém confiança no jogador. O treinador voltou a chamá-lo para a seleção brasileira em sua última convocação e reforçou internamente que acredita no potencial do atacante.