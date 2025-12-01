Promessa de Leila e cutucada de Abel; Confira o que a dupla do Palmeiras falou na premiação da Libertadores

Presidente Alejandro Domínguez, postou nas redes sociais, o rápido diálogo que teve com a presidente e o treinador do Verdão

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, publicou em suas redes sociais, trechos da premiação da final da Libertadores, realizada no último sábado (29). Com uma câmera colocada em seu paletó, na qual é possível escutar com clareza os diálogos que o dirigente teve com as personalidades dos dois clubes. Entre eles, se destacou a conversa com a dupla do Palmeiras, Leila Pereira e Abel Ferreira.

Para a presidente alviverde, Domínguez teceu elogios pelo trabalho feito e pelo esforço realizado para dirigente. Em resposta, Leila prometeu que o Palmeiras estará novamente na decisão da Libertadores em 2026.