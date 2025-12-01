Nuno Moreira comenta boa adaptação e 50 jogos pelo Vasco

Nuno Moreira comenta boa adaptação e 50 jogos pelo VascoMeia-atacante português completou 50 jogos pelo Vasco da Gama com um gol na goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, em São Januário.
O meia-atacante Nuno Moreira comentou a boa adaptação e os 50 jogos alcançado pelo Vasco na atual temporada. O jogador português, inclusive, comemorou a marca com um gol na ´facil vitória por 5 a 1 sobre o Internacional, na última sexta-feira (28), em São Januário. Confira o vídeo!