Justiça condena ator a pagar multa por uso indevido de camarote no Morumbis

Justiça condena ator a pagar multa por uso indevido de camarote no MorumbisAtor Henri Castelli foi punido por ocultar informações essenciais em contrato de uso do espaço no estádio do São Paulo
A Justiça de São Paulo condenou a empresa Camarote Castelli, do ator Henri Castelli, a pagar R$ 438,5 mil por uso indevido de camarote no Morumbis, casa do São Paulo. De acordo com a decisão em segunda instância, proferida no último dia 25 de novembro, o artista ocultou uma informação essencial no contrato que cedia direitos de exploração do espaço.
Para a 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa Blitz Education foi induzida ao erro ao pagar R$ 300 mil para utilizar o camarote. De acordo com a decisão, o ator afirmou não haver impedimentos para a cessão parcial do espaço. Entretanto, o contrato firmado com o São Paulo proibia a medida sem autorização do clube. O Tricolor confirmou a condição.
Castelli fechou um contrato com a Blitz em que dava 40% de participação no camarote. Porém, o documento possuía a informação equivocada de que não havia impedimentos contratuais para o negócio.
A defesa do ator alega que não houve dano, já que a Blitz participou das negociações e assumiu os riscos do negócio. Segundo os advogados, o acordo não seria uma cessão proibida, mas um investimento que passaria por uma aprovação do clube. O São Paulo não quis se pronunciar sobre o assunto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.