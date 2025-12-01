Flamengo rompe barreira dos R$ 2 bilhões e mira hegemonia estilo “Bayern”

Com título da Libertadores, clube quebra recorde de arrecadação no futebol brasileiro; especialistas veem "círculo virtuoso" de gestão e títulos / Crédito: Jogada 10

O Flamengo atingiu um patamar financeiro inédito e isolado no futebol sul-americano. O clube se tornará o primeiro do Brasil a superar a marca de R$ 2 bilhões em receitas em uma única temporada. A diretoria estimava inicialmente R$ 1,8 bilhão, mas o título da Copa Libertadores mudou o cenário. A conquista continental, sozinha, injetará mais R$ 128 milhões nos cofres rubro-negros. Além disso, os números podem aumentar dependendo do desempenho na Copa Intercontinental, onde o campeão recebe cerca de R$ 31 milhões. Esse poderio financeiro coloca o Rubro-Negro em uma posição de domínio que especialistas começam a comparar ao Bayern de Munique na Alemanha. No Brasil, o Flamengo já havia sido pioneiro ao bater o primeiro bilhão em 2022. Para efeito de comparação, o Palmeiras, principal rival, estima fechar 2025 com R$ 1,6 bilhão. Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia e CEO da Squadra Sports, analisa essa disparidade.

“Há, sim, uma tendência de que os clubes grandes e organizados do país sigam dominando e ampliem esse domínio nos próximos anos. No futebol nada é garantido, mas hoje o cenário aponta para isso. A superioridade de clubes como o Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida”, afirma Bellintani. Sucesso além do dinheiro Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados, reforça que o sucesso vai além do dinheiro imediato e passa pela reestruturação feita anos atrás. “O destaque do Flamengo no cenário nacional e internacional está também relacionado às receitas, mas este não é o único elemento importante. Estamos falando de uma gestão que se tornou referência no futebol brasileiro, principalmente quando tratamos de profissionalização e boas práticas de governança. A meu ver, estes, sim, são os elementos essenciais que permitem a maior competitividade que hoje se vê em campo”, diz Assayag. Ele acrescenta sobre o processo doloroso, mas necessário:

“O exemplo do Flamengo é bastante ilustrativo. O clube abdicou de montar grandes times por alguns anos, com o objetivo de diminuir o tamanho da dívida e pagar as contas. Só depois, com o orçamento mais equilibrado e a capacidade de gerar caixa sendo recuperada, começou a mirar resultados esportivos mais ambiciosos. É um caminho mais difícil, mas o rubro-negro mostrou que, no médio e longo prazos, vale a pena.” Flamengo concorre a prêmio internacional O reconhecimento internacional também cresce. Flamengo e Palmeiras concorrem ao prêmio de melhor clube do mundo no Globe Soccer Awards, ao lado de gigantes como o próprio Bayern. Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, explica a mecânica desse sucesso contínuo. “Clubes melhor administrados, no longo prazo, tendem a gerar mais receitas e reduzir custos. Com maior superavit, eles tendem a formar equipes e elencos melhores. Esses, geram mais premiações e receitas com transferências, em um circulo virtuoso, que permite acessar melhores atletas e vencer mais jogos com eles. Esses jogos, isolados, são imprevisíveis, mas um grande conjunto deles, não”, aponta Freitas.