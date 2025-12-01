Festa do Flamengo pelo tetracampeonato da Libertadores interrompe missa na Paraíba; veja

Rubro-Negro superou o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, e se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da América no último sábado / Crédito: Jogada 10

A celebração na Festa da Padroeira Senhora da Conceição, em Serra Branca, no Cariri paraibano, com o gol de Danilo se fez ouvir por quase todos os cantos da cidade. Para se ter uma ideia, enquanto o padre Leandro conduzia uma missa próxima, gritos e fogos vindos das ruas romperam o silêncio religioso e chamaram atenção dos presentes. Diante da intensidade do barulho, o sacerdote interrompeu por instantes a homilia e perguntou se a euforia tinha relação com o gol do Flamengo, que disputava o tetracampeonato da Libertadores naquele exato momento. Fiéis riram discretamente com o comentário, e o padre retomou a celebração.

Confirmou-se, pouco depois, que o estrondo tinha mesmo relação com o Rubro-Negro. Especificamente com o gol do título carioca, marcado por Danilo aos 22 minutos da etapa final do duelo contra o Palmeiras, em Lima, no Peru. Em Serra Branca, no Cariri paraibano, a noite de sábado (29) ganhou um momento inesperado durante a missa da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição. Enquanto o padre Leandro conduzia a celebração, a cidade foi sacudida por gritos e fogos que chamaram atenção de todos que…

Flamengo: rei do Brasil na Libertadores A conquista levou o Rubro-Negro ao mais alto patamar entre clubes brasileiros campeões continentais, dividindo prateleira agora com nomes como River Plate e Estudiantes. Os cariocas agora figuram no quarto degrau mais alto dos troféus já conquistados por equipes em Libertadores. O Rubro-Negro agora só fica atrás de três clubes na América: Independiente, com sete troféus; Boca Juniors, com seis; e Peñarol, com cinco. No cenário nacional, superou todos seus rivais e isolou-se como maior campeão, deixando os tricampeões São Paulo, Santos, Palmeiras e Grêmio para trás. Olímpia e Nacional também compõem o grupo com três taças. Além do triunfo sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro também superou Cobreloa (1981), River Plate (2019) e Athletico (2022) em finais.