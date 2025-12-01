Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa do Flamengo pelo tetracampeonato da Libertadores interrompe missa na Paraíba; veja

Rubro-Negro superou o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, e se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da América no último sábado
A celebração na Festa da Padroeira Senhora da Conceição, em Serra Branca, no Cariri paraibano, com o gol de Danilo se fez ouvir por quase todos os cantos da cidade. Para se ter uma ideia, enquanto o padre Leandro conduzia uma missa próxima, gritos e fogos vindos das ruas romperam o silêncio religioso e chamaram atenção dos presentes.

Diante da intensidade do barulho, o sacerdote interrompeu por instantes a homilia e perguntou se a euforia tinha relação com o gol do Flamengo, que disputava o tetracampeonato da Libertadores naquele exato momento. Fiéis riram discretamente com o comentário, e o padre retomou a celebração.

Confirmou-se, pouco depois, que o estrondo tinha mesmo relação com o Rubro-Negro. Especificamente com o gol do título carioca, marcado por Danilo aos 22 minutos da etapa final do duelo contra o Palmeiras, em Lima, no Peru.

Flamengo: rei do Brasil na Libertadores

A conquista levou o Rubro-Negro ao mais alto patamar entre clubes brasileiros campeões continentais, dividindo prateleira agora com nomes como River Plate e Estudiantes. Os cariocas agora figuram no quarto degrau mais alto dos troféus já conquistados por equipes em Libertadores.

O Rubro-Negro agora só fica atrás de três clubes na América: Independiente, com sete troféus; Boca Juniors, com seis; e Peñarol, com cinco. No cenário nacional, superou todos seus rivais e isolou-se como maior campeão, deixando os tricampeões São Paulo, Santos, Palmeiras e Grêmio para trás. Olímpia e Nacional também compõem o grupo com três taças.

Além do triunfo sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro também superou Cobreloa (1981), River Plate (2019) e Athletico (2022) em finais.

Brasil empata com a Argentina

A nova taça também ampliou o saldo brasileiro na Libertadores. Com 25 conquistas, o país igualou a marca da Argentina na competição. O Independiente segue como maior campeão entre clubes, com sete títulos distribuídos entre 1964 e 1984.

Vem mais por ai?

Pode vir! O time de Filipe Luís ainda tem chance de encerrar a próxima rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (03), com outra celebração. Isso porque a equipe depende apenas de si para levantar o troféu nacional diante do Ceará, a partir das 21h30, no Maracanã. Vale pontuar que o Flamengo pode ser campeão até mesmo em caso de tropeço, dependendo do resultado do jogo entre Palmeiras e Atlético-MG.

