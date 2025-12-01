Empresa de Neymar deseja incluir marca de Pelé no uniforme da Seleção Brasileira

Relançamento da marca de Pelé foi possível apenas depois do fim das tratativas entre a empresa do atual camisa 10 do Santos e a Sport 10 / Crédito: Jogada 10

A NR Sports, empresa de Neymar Jr e que conta com a gestão de seu pai, comunicou a volta da marca de Pelé ao mercado em âmbito nacional. Inclusive, a companhia do atual camisa 10 do Santos passa a ficar responsável pela administração comercial. O retorno da marca do “Rei do Futebol” simboliza uma nova era que por anos esteve pouco presente no Brasil. Na verdade, a marca de Pelé era mais ativa em acertos mais específicos com projetos oriundos do exterior. A nova etapa e o retorno ao mercado foi possível depois apenas do desfecho positivo em tratativas entre a NR Sports e a companhia norte-americana Sport10. Afinal, a empresa era a responsável por realizar o licenciamento global da marca do “Rei do Futebol”.

Com isso, as partes concordaram com a transferência dos direitos de uso e exploração comercial da marca à NR Sports. A conclusão da mudança ocorreria somente com o pagamento de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 42 milhões na cotação atual) pela empresa de Neymar. Ao mesmo tempo, houve a criação das circunstâncias para a empresa de Neymar assumir a gestão de um dos principais potenciais comerciais em nível mundial no esporte. A propósito, a NR Sports traçou um planejamento que não foca somente no licenciamento convencional, mas também com a inclusão de metas a médio e longo prazo. De acordo com o jornalista Pedro Lopes, um dos objetivos é que o nome e o símbolo da marca de Pelé possam estar no uniforme da Seleção Brasileira em um futuro próximo. No caso, em um prazo de até dez anos. Empresa de Neymar promete “repaginar” marca de Pelé A reestruturação envolve também uma mudança de identicidade visual. A nova representação de Pelé passa a ser por meio de sua tradicional comemoração de gol com soco no ar. Inclusive, utilizou-se como base o estilo que a Nike aplicou com Michael Jordan. No caso, a partir do momento em que se criou a linha Air Jordan. A referência é evidente, pois a intenção é que a marca de Pelé tenha impactos globais.