Bola parada: arma letal que levou o Flamengo ao tetra

Dos 13 gols marcados na Libertadores 2025, seis saíram dessa maneira, incluindo o decisivo, de Danilo, contra o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Das três conquistas recentes da Libertadores por parte do Flamengo, a de 2025 foi a que o ataque rubro-negro foi o menos prolífico. Afinal, a equipe de Filipe Luís marcou apenas 13 gols, contra 24 em 2019 e 33 em 2022. E uma arma foi definidora para que o Fla saísse com o título mais uma vez: a bola parada. Isso porque 46% (seis) dos gols do Mais Querido na campanha vencedora saíram dessa maneira, incluindo o decisivo de Danilo, aos 22′ do segundo tempo, contra o Palmeiras, em Lima (PER), no último sábado (29/11), na magra vitória por 1 a 0. Destes seis gols, quatro foram em cobranças de escanteio, enquanto duas em faltas.

LEIA MAIS: Motivos para crer no Flamengo no Intercontinental Relembre! O primeiro saiu no revés contra o Central Córdoba (ARG), em pleno Maracanã. A equipe argentina, afinal, saíra na frente, abrindo 2 a 0 na casa do Flamengo. Nico De la Cruz, cobrando falta direta, marcou um belo gol para descontar, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos, em abril. Já em maio, na quinta rodada, contra a LDU (EQU), a vitória era de suma importância. E, em jogada de escanteio logo aos 10′, o Rubro-Negro saiu na frente, também no Maracanã. Luiz Araújo cobrou escanteio com perfeição, e Léo Ortiz subiu mais alto que todo mundo para desviar no primeiro pau e fazer 1 a 0. A partida terminaria em 2 a 0 para o Mengão, com Luiz Araújo anotando o segundo após linda jogada individual de Alex Sandro. Na rodada seguinte – a derradeira da fase de grupos -, o Flamengo chegou com chance de ser eliminado precocemente para o Deportivo Táchira (VEN). Porém, Luiz Araújo novamente botou veneno na bola e encontrou um zagueiro para desbloquear o placar no Maracanã. Desta vez, em cobrança de falta para Léo Ortiz, que, de esquerda, deslocou o goleiro Jesús Camargo, aos 21′ do segundo tempo. 1 a 0 e vaga do Mengão, para a festa da torcida.

Flamengo repete história no mata-mata Nas fases eliminatórias, a história se repetiu no Flamengo. Afinal, logo na ida das oitavas de final, novamente no Maracanã, o Rubro-Negro “apelou” para a bola parada para abrir vantagem diante do Internacional. Luiz Araújo (de novo ele) cobrou escanteio com categoria para Bruno Henrique, livre, testar no canto de Rochet, aos 28′ da etapa inicial, garantindo o 1 a 0 e a vantagem para o Sul. Na volta, o mesmo Luiz Araújo voltaria a participar de um gol de bola parada. Desta vez, porém, sem ser de maneira direta, já que o escanteio teve desdobramento após a zaga afastar o perigo. O camisa 7 – que entrara cinco minutos antes – recebeu pela esquerda, com a área ainda preenchida, e cruzou rasteiro para Pedro fazer o 2 a 0 e fechar o caixão Colorado em pleno Beira-Rio, classificando o Flamengo rumo às quartas de final. Contra Estudiantes (ARG) e Racing (ARG), nas quartas e semi, respectivamente, o Fla até marcou três gols, mas nenhum oriundo de bola parada. Assim, somente na decisão ela voltou a ser decisiva para a equipe de Filipe Luís. Com um jogo truncado e poucas chances de gol, Giorgian de Arrascaeta cruzou escanteio da direita, e Danilo subiu mais alto que todos para testar firme, aos 22′ da etapa complementar. O cabeceio do zagueiro ainda bateu na trave antes de entrar, matando Carlos Miguel e garantindo o tetracampeonato rubro-negro.