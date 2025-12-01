Ancelotti garante Estêvão e Vini Jr no Mundial, mas vê Neymar como incógnita

Treinador da Seleção Brasileira analisa equilíbrio entre favoritas, evita cravar presença do astro do Santos e exalta atacantes do Brasil / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti está completamento focado no planejamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Tanto que até já projetou o cenário do próximo Mundial e avaliou o momento das principais seleções. Para o italiano, não há uma equipe que se destaque como favorita absoluta. “Não tem uma seleção que seja muito melhor que a outra. A Espanha está indo bem, a França tem um potencial individual alto. A Argentina, que ganhou a última Copa… Depois o Brasil, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal”, disse ao Esporte Record, exibido neste domingo (30/11).

Contudo, o treinador demonstrou confiança no desempenho do Brasil, destacando evolução interna e estrutura de trabalho. “Podemos competir muito bem a Copa do Mundo. O nosso trabalho é melhorar a equipe. E a nossa atitude, organização e nosso ambiente me dão muita confiança para a Copa. Tenho muito claro que essa seleção defende bem e pode chegar bem no Mundial”, complementou. Neymar segue como incógnita para 2026 Ancelotti também foi questionado sobre a possível convocação de Neymar. Afinal, o atacante, que convive com problemas físicos desde a chegada do treinador à Seleção, ainda não atuou sob seu comando. “Penso que é um grande talento. Teve a má sorte de ter lesões no nosso período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que teve”, afirmou, destacando que ainda há tempo até o Mundial: “Estamos em novembro…”, disse o italiano.

Neymar não conseguiu emendar sequência de jogos ao longo de 2025, o que também pesa na análise da comissão técnica. Assim, Ancelotti reforçou que a saúde será determinante para qualquer convocação. “Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinicius. Se o Vinicius está 90%, vou chamar outro jogador que está 100%, porque é uma seleção que tem uma competência, sobretudo, na frente, muito, muito alta. Na frente, temos muitos jogadores, muito bons”. Mesmo assim, o técnico não deixou de reconhecer o peso técnico do camisa 10.

“Neymar está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que Neymar já mostrou um talento extraordinário”, complementou. Ancelotti garante Estêvão e Vini Jr Se Neymar ainda depende da forma física, dois nomes já têm presença praticamente assegurada: Estêvão e Vinicius Jr. Afinal, o técnico elogiou os dois atacantes e revelou que conta com ambos no Mundial. Sobre o jovem ex-Palmeiras, hoje no Chelsea, Ancelotti foi direto. “Eu acho que sim. Pelo que o Estêvão jogou nos últimos seis meses, acho que sim. Estêvão vai estar na Copa do Mundo”, falou Ancelotti.