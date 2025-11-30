Vini Jr, do Real Madrid, celebra título da Libertadores: “Ser Flamengo é um Carnaval”

Além disso, o jogador homenageou Danilo, defensor que marcou de cabeça o gol do título. Dentro das quatro linhas, o atleta superou os adversários ao saltar e cabecear em direção à meta alviverde para abrir o placar e sacramentar a conquista.

Rubro-negro de coração, Vini Jr, do Real Madrid, se manifestou nas redes sociais para celebrar mais um título do Flamengo na Libertadores. Assim, após o triunfo da equipe carioca por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, capital do Peru, o atacante frisou que “Ser Flamengo é um Carnaval”.

Quem também se manifestou sobre a conquista foi Lucas Paquetá, outro jogador revelado pelo Rubro-Negro. Dessa forma, o atleta, que atualmente defende as cores do West Ham, da Inglaterra, publicou uma imagem em que aponta para a televisão.

Dessa forma, com o título, o Flamengo vai disputar a Copa Intercontinental 2025. O torneio substituiu desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes. Vale lembrar que a competição teve início em setembro. Nesse sentido, a equipe entra em ação no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México, no Dérbi das Américas, que ocorre no Catar.

Além do Intercontinental, o clube carioca também garantiu vaga na próxima edição do Mundial de Clubes, que ocorreu pela primeira vez neste ano. O Rubro-Negro se tornou o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental.