Real Madrid empata novamente e perde liderança do Espanhol

Real Madrid tem dois gols anulados, sendo um de Vini Jr, fica no 1 a 1 com o Girona e vê Barcelona roubar a liderança

O Real Madrid teve dois gols anulados (Vini Jr e Mbappé) e, assim, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Girona, neste domingo (30), no Estádio de Montilivi. Ounahi abriu o placar para o time da casa, em duelo da 14ª rodada do Campeonato Espanhol Mbappé empatou no segundo tempo de pênalti sofrido por Vini Jr.

Dessa forma, o Real Madrid chegou ao terceiro empate seguido (Rayo Vallecano, Elche e Girona) na La Liga e caiu para o segundo lugar, com 33 pontos, um a menos do que o rival Barcelona. Este, por sua vez, derrotou o Alavés por 3 a 1 na véspera (29). Assim, os Merengues desperdiçaram a chance de passarem mais uma semana na ponta. Inclusive, o Girona, por sua vez, soma 17 pontos e abre o Z3 com 12 pontos.