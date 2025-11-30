Real Madrid empata novamente e perde liderança do Espanhol

Real Madrid empata novamente e perde liderança do EspanholReal Madrid tem dois gols anulados, sendo um de Vini Jr, fica no 1 a 1 com o Girona e vê Barcelona roubar a liderança
O Real Madrid teve dois gols anulados (Vini Jr e Mbappé) e, assim, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Girona, neste domingo (30), no Estádio de Montilivi. Ounahi abriu o placar para o time da casa, em duelo da 14ª rodada do Campeonato Espanhol Mbappé empatou no segundo tempo de pênalti sofrido por Vini Jr.
Dessa forma, o Real Madrid chegou ao terceiro empate seguido (Rayo Vallecano, Elche e Girona) na La Liga e caiu para o segundo lugar, com 33 pontos, um a menos do que o rival Barcelona. Este, por sua vez, derrotou o Alavés por 3 a 1 na véspera (29). Assim, os Merengues desperdiçaram a chance de passarem mais uma semana na ponta. Inclusive, o Girona, por sua vez, soma 17 pontos e abre o Z3 com 12 pontos.
Entre os brasileiros, Vinícius Júnior foi o destaque. Ele jogou os 90 minutos, sofreu o pênalti que gerou o gol de Mbappé e teve um gol anulado. O zagueiro Militão também foi titular e não recebeu substituição. Rodrygo entrou no segundo tempo. Contudo, não conseguiu mudar o desempenho do Real Madrid. No Girona, o zagueiro Victor Reis, ex-Palmeiras, atuou os 90 minutos e se destacou como um dos principais jogadores da equipe mandante.
O Real Madrid busca a liderança do Campeonato Espanhol. Na quarta-feira (3/12), enfrenta o Athletic Bilbao às 15h, em jogo adiantado da 19ª rodada da La Liga. No fim de semana, os merengues recebem o Celta no domingo (7/12), às 17h. Já o Girona visita o Ourense pela Copa do Rei e enfrenta o Elche pelo Espanhol.
Jogos da 14ªrodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (28/11)
Getafe 1×0 Elche
Sábado (29/11)
Mallorca 2×2 Osasuna
Barcelona 3×1 Alavés
Levante 0 x 2 Bilbao
Atlético de Madrid 2 x 0 Oviedo
Domingo (30/11)
Real Sociedad 2 x 3 Villareal
Sevilla 0 x 2 Betis
Celta 0 x 1 Espanyol
Girona x Real Madrid
Segunda-feira (1/12)
Rayo Vallecano x Valencia – 17h
