Lautaro Martínez decide, e a Inter de Milão vence o Pisa

Argentino faz dois gols e caminha firmemente para entrar no Top 3 dos maiores artilheiros da Inter, que segue na cola dos líderes do Italiano

Lautaro Martínez segue fazendo a sua bela história na Inter de Milão. Neste domingo, 30/11, em Pisa, na Arena Garibaldi, a sua equipe visitou o time da casa e venceu por 2 a 0. Dois gols de Lautaro, que é o quinto maior goleador da história do clube e está muito próximo de Cevenini (166) e do mítico Boninsegna (173). Do jeito que o artilheiro atua nas últimas temporadas, tem tudo para se aproximar dos ponteiros, os icônicos e campeões do mundo Giuseppe Meazza (284) e Altobelli (209).

Esta vitória leva a Inter de Milão aos 25 pontos, em segundo lugar, mas certamente perdendo uma posição, já que Roma (27 pontos) e Napoli (26) se enfrentam. O Milan, com 28 pontos, é o líder.

Inter vence com a assinatura de Lautaro Martínez

O jogo esteve longe de ser fácil. No primeiro tempo, muito amarrado, a Inter só teve uma chance real: um chute de Dimarco em cobrança de falta, bem encaixada pelo goleiro Sommer. Por outro lado, a melhor oportunidade foi do Pisa, com Puccinini entrando pela direita e chutando para fora.

No entanto, no segundo tempo, a Inter seguia pouco eficaz. Quase levou o gol quando Nzola entrou livre, mas fez o mais difícil: chutou para fora com Sommer batido. Diante disso, vendo que o time não evoluía, o treinador Cristian Chivu trocou três jogadores aos 22 minutos. Tirou, inclusive o atacante Marcus Thuram para dar maior objetividade à equipe, colocando Esposito. E, logo em seguida, deu certo: Esposito invadiu pela esquerda e cruzou para a conclusão certeira de Lautaro Martínez.