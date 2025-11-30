Em duelo marcado por expulsão de Paquetá, Liverpool bate o West Ham pela Premier League

Brasileiro recebeu dois amarelos e viu o adversário construir uma importante vitória para reagir na competição e na temporada 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O Liverpool reencontrou o caminho das vitórias pela Premier League, ao bater o West Ham por 2 a 0, na 13ª rodada da competição. Assim, em campo, Isak e Gakpo, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da vitória, que contou com a expulsão de Lucas Paquetá, ao receber dois cartões amarelos. Com o resultado, os Reds, agora, ocupam a 8ª colocação, com 21 pontos, enquanto os The Hammers seguem perto da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 11 Na próxima rodada, os Reds medem forças com o Sunderland, quarta-feira (3), às 17h15 (de Brasília), no Anfield. No dia seguinte, no Old Trafford, às 17h (de Brasília), o West Ham visita o Manchester United.

Zero não sai do placar A primeira chance dos visitantes ocorreu pelo alto, Afinal, Van Dijk cabeceou, mas a bola subiu demais e foi direto para fora. Após novo cruzamento, Gakpo, na segunda trave, cabeceou para o meio da área, enquanto Isak chutou para o gol, mas parou em Aréola. Em outro bom momento, Mac Allister arriscou o chute de fora da área, mas a bola desviou no meio do caminho e facilitou a vida do arqueiro Aréola. Depois de um lançamento de Van Dijk, Gakpo, dentro da área, ajeitou para Wirtz, que bateu rasteiro para boa defesa do goleiro do West Ham. Expulsão de Paquetá e triunfo vermelho Na volta do intervalo, o Liverpool seguiu com mais volume de jogo e pressionou o adversário. Mas a melhor oportunidade dos donos da casa saiu dos pés de Diouf, que efetuou o cruzamento na área, entretanto nas mãos de Alisson.