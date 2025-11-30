David Neres volta a decidir, Napoli supera Roma e alcança o Milan na liderança do Italiano

Com gol de David Neres, ex-São Paulo, o Napoli obteve um resultado gigantesco fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, derrotou por 1 a 0 a Roma em pleno Estádio Olímpico. A exemplo da rodada anterior, o atacante brasileiro voltou a ser decisivo para a sua equipe.

Os times buscaram o gol desde o primeiro minuto de jogo. Até que aos 36 minutos, Neres puxou contragolpe pelo meio com Hojlund, recebeu na frente livre de marcação e chutou de canhota na saída do goleiro Svilar para balançar a rede. A Roma, contudo, lutou até o fim. Mas faltou inspiração ofensiva para romper a retaguarda napolitana. Os visitantes consolidam, portanto, uma campanha irretocável na busca pelo bicampeonato nacional.

O resultado, desse modo, faz com que o time do Sul do Itália supere o rival da capital e chegue aos mesmos 28 pontos do Milan, que lidera pelo saldo de gols. Aliás, são quatro equipes colados na tabela. Inter de Milão (27) e Roma (27) completam o G4.

Pela 14ª rodada do Calcio, as duas equipes voltam a campo no domingo (7/12). Enquanto a Roma visita o Cagliari no Sant’Elia, às 11h (de Brasília), o Napoli recebe a Juventus às 16h45, no Diego Armando Maradona, em Nápoles, na busca pelo topo da classificação.