Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

David Neres volta a decidir, Napoli supera Roma e alcança o Milan na liderança do Italiano

David Neres volta a decidir, Napoli supera Roma e alcança o Milan na liderança do Italiano

Atacante brasileiro anota, aos 36 minutos do primeiro tempo, o gol que define o 1 a 0 dos napolitanos em pleno Estádio Olímpico
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com gol de David Neres, ex-São Paulo, o Napoli obteve um resultado gigantesco fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, derrotou por 1 a 0 a Roma em pleno Estádio Olímpico. A exemplo da rodada anterior, o atacante brasileiro voltou a ser decisivo para a sua equipe.

Os times buscaram o gol desde o primeiro minuto de jogo. Até que aos 36 minutos, Neres puxou contragolpe pelo meio com Hojlund, recebeu na frente livre de marcação e chutou de canhota na saída do goleiro Svilar para balançar a rede. A Roma, contudo, lutou até o fim. Mas faltou inspiração ofensiva para romper a retaguarda napolitana. Os visitantes consolidam, portanto, uma campanha irretocável na busca pelo bicampeonato nacional.

O resultado, desse modo, faz com que o time do Sul do Itália supere o rival da capital e chegue aos mesmos 28 pontos do Milan, que lidera pelo saldo de gols. Aliás, são quatro equipes colados na tabela. Inter de Milão (27) e Roma (27) completam o G4.

Pela 14ª rodada do Calcio, as duas equipes voltam a campo no domingo (7/12). Enquanto a Roma visita o Cagliari no Sant’Elia, às 11h (de Brasília), o Napoli recebe a Juventus às 16h45, no Diego Armando Maradona, em Nápoles, na busca pelo topo da classificação.

 

Jogos da 13ª rodada do Italiano

Sexta-feira (28/11)
Como 2×0 Sassuolo
Sábado (29/11)
Genoa 2×1 Verona
Parma 0x2 Udinese
Juventus 2×1 Cagliari
Milan 1×0 Lazio
Tottenham 1×2 Fulham
Domingo (30/11)
Lecce 2×1 Torino
Pisa 0x2 Internazionale
Atalanta x Fiorentina
Roma 0x1 Napoli

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar