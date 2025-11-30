Chelsea e Arsenal fazem bom jogo e ficam no empate na Premier League

Blues ficam com um jogador a menos no primeiro tempo, mas saem com a igualdade de Stamford Bridge diante do rival / Crédito: Jogada 10

Chelsea e Arsenal fizeram um grande jogo em Stamford Bridge neste domingo (30). Pela 13ª rodada da Premier League, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1, gols de Chalobah e Merino. Vale destacar que o equatoriano Caicedo levou um cartão vermelho ainda no primeiro tempo, quando o placar ainda estava sem gols. O resultado mantém o Arsenal líder do Campeonato Inglês, com 30 pontos, cinco a mais que o Manchester City, que venceu o Leeds por 3 a 2. O Chelsea, por sua vez, está em terceiro, com 24.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (3). Dessa maneira, os Gunners recebem o Brentford, no Emirates, às 16h30 (de Brasília). Logo em seguida, às 17h15, o Chelsea visita o Leeds. As duas equipes procuraram o gol desde o primeiro minuto de jogo. A chance inicial veio com Saka, que obrigou Sanchez a boa defesa. O Chelsea apostava mais em lances pela direita, aproveitando-se da boa fase e da habilidade do brasileiro Estêvão. O ex-jogador do Palmeiras teve uma boa chance, partindo para o meio e finalizando para o alto. Chelsea fica com um a menos no primeiro tempo Aos 38 minutos, Caicedo chegou duro em Mikel Merino e acabou levando o cartão vermelho. O Arsenal quase tirou o zero do placar aos 45, quando Martinelli finalizou para excelente defesa do goleiro dos Blues. No entanto, o Chelsea não se abalou ao ficar em desvantagem numérica e abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio de James, Chalobah desviou na primeira trave e marcou o primeiro gol do jogo.