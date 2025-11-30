Abel Braga chega ao Inter esbanjando confiança: “Eu acredito que não cai”

Técnico desembarca em Porto Alegre, afirma que não seguirá em 2026 e tenta salvar o clube do rebaixamento nas duas rodadas finais do Brasileirão

Abel revelou que recebeu ligações do diretor Andrés D’Alessandro e do presidente Alessandro Barcellos ainda no sábado. Após alguns minutos de reflexão, decidiu aceitar o convite e retornar. Na chegada, atendeu aos torcedores, tirou fotos e explicou por que aceitou o desafio. Segundo ele, a mobilização interna e o apelo dos dirigentes falaram mais alto. Ele afirmou ter convicção de que o Inter pode evitar o rebaixamento e destacou que sua atuação começa com uma reunião imediata com a comissão técnica.

Por volta das 12h30 deste domingo (30), Abel Braga desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para reassumir o comando do Internacional em uma missão emergencial. O treinador deixou claro, desde a chegada, que sua passagem será breve, limitada aos dois jogos finais da temporada, e afirmou que não iniciará 2026 à frente do clube – ou de qualquer outra equipe.

“Eu vim pelo Inter mesmo. Nunca passou pela minha cabeça voltar, mas recebi incentivo, pedidos e mexeu comigo. Quando o presidente me ligou, eu pedi alguns minutos. E logo eu resolvi. Se eu achasse que não dá pra ficar na primeira divisão, eu não viria. Eu acredito que não cai. Agora já terei uma reunião com a comissão técnica e terei minhas informações”, afirmou.

Apelo do clube tirou Abelão da aposentadoria

O técnico também reforçou que sua decisão tem caráter pontual. Desde que deixou o trabalho em 2022, afirmou estar afastado por cansaço das viagens e garantiu que não pretende assumir nenhuma equipe em janeiro. Ainda assim, ressaltou que o apelo do clube o motivou. Disse que sente ter feito a escolha correta e pediu que o torcedor acredite, da mesma forma que ele acredita na permanência na Série A.

A missão é complicada. Após a goleada por 5 a 1 diante do Vasco na sexta-feira, resultado que provocou a saída da comissão de Ramón Díaz, o Inter entrou na zona de rebaixamento graças ao triunfo do Vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Com duas rodadas restantes, o Colorado ocupa o 17º lugar, com 41 pontos.

O time enfrenta o São Paulo na quarta-feira (3), na Vila Belmiro, e encerra o campeonato no domingo, contra o Bragantino, no Beira-Rio. Com pouco tempo para ajustes, Abel Braga tenta conduzir o Inter a uma reação final para escapar da queda.