Vojvoda explica alterações no Santos e destaca comprometimento de Neymar

Treinador afirmou que o Peixe teve um duelo contra si mesmo na Vila Belmiro e explicou como foi o trabalho de recuperação do craque

O treinador Juan Pablo Vojvoda celebrou o resultado dentro de casa. O argentino afirmou que a principal batalha do time era contra a sua própria situação. Além disso, o técnico enfatizou o equilíbrio que a equipe demonstrou ao longo da partida.

O Santos conseguiu um resultado importante na briga contra o rebaixamento. Na noite desta sexta-feira (28), o Peixe bateu o Sport por 3 a 0 e deixou a zona de descenso restando apenas duas partidas para o término do Brasileirão.

“Fizemos uma boa partida, uma partida difícil, porque sabíamos da condição, principalmente nossa, não necessariamente do adversário. Estávamos jogando contra o adversário e também contra a nossa situação. Acho que tivemos o equilíbrio, nos defendemos bem, tivemos a personalidade para ter a circulação de bola, que não virasse em um desespero”, afirmou.

Para o confronto, o treinador trouxe algumas alterações na equipe. No ataque, Tiquinho Soares e Guilherme começaram o jogo como titular. Vojvoda explicou que realizou as modificações pelo estilo de jogo que a partida propunha.

“Consideramos, com toda a comissão, que era uma partida para jogar com um camisa 9 de referência de área. Então Tiquinho oferecia essa opção. Analisamos e observamos ele durante os últimos dias e vimos nele um jogador pronto para começar o jogo. Como jogou Neymar também, queríamos ter os dois volantes por trás, como Schmidt e Arão e pelos lados Barreal, que ajuda muito, na parte defensiva, e o Guilherme, que é um jogador muito vertical para atacar. Para encontrar esse equilíbrio decidimos por essa escalação inicial”, justificou.

Retorno de Neymar

Neymar, grande assunto durante a semana, voltou a atuar mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. O treinador recordou que o jogador havia se comprometido a estar em campo na partida contra o Sport e destacou o comprometimento do craque com o Santos.