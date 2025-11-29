Torcedor do Palmeiras morre em Lima após acidente em passeio de ônibus

Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, bateu a cabeça em uma ponte durante tour no Peru; polícia relata que torcedores "estavam saltando" / Crédito: Jogada 10

A festa da final da Libertadores em Lima, no Peru, transformou-se em tragédia para a torcida do Palmeiras nesta sexta-feira (28/11). Um torcedor alviverde, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu após sofrer um acidente durante um passeio turístico pela cidade. O brasileiro, que viajou para acompanhar a decisão contra o Flamengo no Estádio Monumental “U”, estava em um ônibus de dois andares (tipo “mirabus”) quando bateu a cabeça em uma ponte. O acidente ocorreu no “Circuito de Playas”, na região entre Miraflores e Barranco. Segundo relatos de outros torcedores presentes, o veículo passou por baixo da estrutura em uma velocidade que consideraram inadequada para a altura do local. Caue recebeu os primeiros socorros ainda na via e uma ambulância o levou para a Clínica Maison de Santé. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.

O chefe da Región Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, detalhou o caso em entrevista a uma rádio local. A autoridade, inclusive, apresentou uma versão sobre o comportamento dos passageiros. “Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte”, declarou Monrroy. A polícia peruana, agora, investiga as circunstâncias exatas do ocorrido. A notícia abalou a concentração de torcedores brasileiros que já lotam a capital peruana para o jogo deste sábado (29/11). O clima de celebração deu lugar ao luto e à preocupação com a segurança nos deslocamentos pela cidade. O Palmeiras e as autoridades consulares brasileiras acompanham o caso para prestar assistência à família da vítima e agilizar os trâmites legais para o traslado do corpo.