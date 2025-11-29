Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor do Palmeiras morre em Lima após acidente em passeio de ônibus

Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, bateu a cabeça em uma ponte durante tour no Peru; polícia relata que torcedores "estavam saltando"
A festa da final da Libertadores em Lima, no Peru, transformou-se em tragédia para a torcida do Palmeiras nesta sexta-feira (28/11). Um torcedor alviverde, identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu após sofrer um acidente durante um passeio turístico pela cidade. O brasileiro, que viajou para acompanhar a decisão contra o Flamengo no Estádio Monumental “U”, estava em um ônibus de dois andares (tipo “mirabus”) quando bateu a cabeça em uma ponte.

O acidente ocorreu no “Circuito de Playas”, na região entre Miraflores e Barranco. Segundo relatos de outros torcedores presentes, o veículo passou por baixo da estrutura em uma velocidade que consideraram inadequada para a altura do local. Caue recebeu os primeiros socorros ainda na via e uma ambulância o levou para a Clínica Maison de Santé. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.

O chefe da Región Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, detalhou o caso em entrevista a uma rádio local. A autoridade, inclusive, apresentou uma versão sobre o comportamento dos passageiros.

“Segundo referem, os torcedores estavam saltando no segundo nível, não viram que iriam passar por uma ponte e se impactaram contra a ponte”, declarou Monrroy.

A polícia peruana, agora, investiga as circunstâncias exatas do ocorrido.

A notícia abalou a concentração de torcedores brasileiros que já lotam a capital peruana para o jogo deste sábado (29/11). O clima de celebração deu lugar ao luto e à preocupação com a segurança nos deslocamentos pela cidade. O Palmeiras e as autoridades consulares brasileiras acompanham o caso para prestar assistência à família da vítima e agilizar os trâmites legais para o traslado do corpo.

