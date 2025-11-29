Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid atrai interessados após plano para investidores externos

Real Madrid atrai interessados após plano para investidores externos

Fundo de investimentos e o dono da Louis Vuitton aparecem como interessados enquanto clube discute mudanças no estatuto
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O anúncio feito por Florentino Pérez no último domingo já começou a movimentar possíveis interessados no Real Madrid. Durante a Assembleia-Geral, o presidente revelou o plano de mudar o estatuto do clube para, no futuro, permitir a entrada de investidores externos.

LEIA MAIS: Fifa avalia nova regra para reduzir a cera

De acordo com veículos da imprensa espanhola, essa fatia disponível para investimento ficaria entre 5% e 10% do clube, sempre condicionada à aprovação dos sócios em uma Assembleia-Geral extraordinária.

Mesmo antes de qualquer votação, dois nomes já surgem como potenciais parceiros, segundo o site ‘Vozpópuli’: o fundo ‘Sixth Street’ e o empresário Bernard Arnault.

A ‘Sixth Street’ já tem relação com o Real Madrid por participar da exploração comercial do novo Santiago Bernabéu. Já Arnault, dono da Louis Vuitton, também tem ligação recente com os merengues, já que a marca se tornou patrocinadora do time no último verão europeu.

A família Arnault, aliás, já investe no futebol. Em novembro de 2024, comprou a maior parte das ações do Paris FC, equipe recém-chegada à primeira divisão francesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar