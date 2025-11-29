Real Madrid atrai interessados após plano para investidores externos

Fundo de investimentos e o dono da Louis Vuitton aparecem como interessados enquanto clube discute mudanças no estatuto

O anúncio feito por Florentino Pérez no último domingo já começou a movimentar possíveis interessados no Real Madrid. Durante a Assembleia-Geral, o presidente revelou o plano de mudar o estatuto do clube para, no futuro, permitir a entrada de investidores externos.

De acordo com veículos da imprensa espanhola, essa fatia disponível para investimento ficaria entre 5% e 10% do clube, sempre condicionada à aprovação dos sócios em uma Assembleia-Geral extraordinária.

Mesmo antes de qualquer votação, dois nomes já surgem como potenciais parceiros, segundo o site ‘Vozpópuli’: o fundo ‘Sixth Street’ e o empresário Bernard Arnault.

A ‘Sixth Street’ já tem relação com o Real Madrid por participar da exploração comercial do novo Santiago Bernabéu. Já Arnault, dono da Louis Vuitton, também tem ligação recente com os merengues, já que a marca se tornou patrocinadora do time no último verão europeu.

A família Arnault, aliás, já investe no futebol. Em novembro de 2024, comprou a maior parte das ações do Paris FC, equipe recém-chegada à primeira divisão francesa.