Palmeiras x Flamengo, já AO VIVO, com a Voz do Esporte

Chegou a hora! Neste sábado (29/11), conheceremos, enfim, o primeiro clube brasileiro a ostentar a marca de primeiro tetracampeão da Libertadores. Principais clubes do país na última década, Palmeiras e Flamengo duelam a partir das 16h (18h de Brasília), no estádio Monumental de Lima, na capital do Peru, em busca da Glória Eterna.

A Voz do Esporte já está, ao vivo, desde 12h, com transmissão especial do clássico. Uma cobertura inesquecível, que corresponde à demanda do encontro entre paulistas e cariocas. Quando a bola rolar, Cesar Tavares assume a narração do final, com o auxílio luxuoso de uma dupla nos comentários: João Miguel Lotufo e Thiago Hugolini. Nas reportagens, a camisa 10 foi entregue a Rogério Souza.