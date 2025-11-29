Médico palmeirense morto em acidente estava realizando um sonho

Cauê Dezotti, de 38 anos, viajava ao Peru para assistir à partida decisiva da Libertadores, mas sofreu trauma fatal ao bater a cabeça em ponte / Crédito: Jogada 10

O médico urologista Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, morreu em Lima, no Peru, após sofrer um acidente em um ônibus turístico na véspera da final da Copa Libertadores, disputada por Palmeiras e Flamengo. Morador de Limeira, no interior de São Paulo, ele havia viajado dias antes da decisão para acompanhar de perto o clube que acompanhava desde a infância. Profissional respeitado em clínicas de Limeira e Campinas, Cauê era professore da faculdade São Leopoldo Mandic, em Araras (SP) e era especializado em cirurgia robótica. De acordo com os amigos, ele mantinha uma vida discreta e era uma pessoa completamente apaixonada pela medicina e o Palmeiras. A viagem ao Peru, aliás, era a realização de um desejo antigo — ver uma final continental no estádio.

O torcedor Rafael Spadoni, que viajava com Cauê, publicou uma homenagem nas redes sociais. Ele descreveu a viagem como um momento de festa e camaradagem que terminou abruptamente: “Nossa viagem estava sendo especial. Era para ser uma comemoração, cheia de risadas e esperança. Mas, no meio disso, a tragédia nos golpeou. Você partiu de repente, deixando um vazio impossível de aceitar.” Como ocorreu o acidente Segundo a Polícia Nacional do Peru, comandada por Enrique Felipe Monrroy, Cauê estava no segundo andar de um ônibus aberto que circulava pelo bairro de Miraflores, uma das regiões mais visitadas da capital peruana. Ao passar sob a Ponte Bajada, ele bateu a cabeça na estrutura. Testemunhas relataram que vários torcedores estavam em pé no veículo e não perceberam a proximidade da ponte. Um médico tentou prestar os primeiros socorros imediatamente, mas a perda de sangue foi intensa, e Cauê não resistiu. Repercussão entre torcedores e nota oficial do Palmeiras Nas redes sociais, Cauê compartilhava principalmente momentos do trabalho. A notícia de sua morte comoveu familiares, amigos e outros palmeirenses que já estavam em Lima para a final. A faculdade São Leopoldo Mandic emitiu nota de pesar nas redes sociais lamentando a perda repentina.