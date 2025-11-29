Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inteligência Artificial ‘paga mico’ e só reconhece duas figuras na arte da Conmebol

Teste com o Chatgpt mostra que a IA fez todo tipo de confusão ao identificar quem aparece na ilustração da final da Libertadores
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

A inteligência artificial veio pra ficar e, em muitos casos, ajuda nos estudos e nas pesquisas. Porém, o Chatgpt se enrolou totalmente e ‘pagou mico’. Afinal, o Jogada10 fez um teste e a I.A. errou feio na identificação de quase todas as figuras da arte da Conmebol para a final da Libertadores. Trata-se da ilustração que a entidade máxima do futebol sul-americano preparou para a disputa entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29/11), em Lima.

A Conmebol divulgou uma arte dupla com figuras famosas. Assim, de um lado retratou a turma do Palmeiras. E, do outro, personalidades associadas ao Flamengo. Além disso, soltou também uma arte indicando apenas os contornos, com números. Afinal, a ideia era abrir espaço para uma brincadeira. Ou seja, as pessoas poderiam tentar reconhecer quem é quem.

Veja as respostas corretas aqui no Jogada10

Para testar o Chatgpt, o Jogada10 enviou as duas artes pedindo que a Inteligência Artificial revelasse as identidades. E o resultado foi desastroso. Dessa forma, a I.A. confundiu homens com mulheres; e brancos com negros. Ou seja, pessoas que não seriam passíveis desse tipo de equívoco.  Assim, para se ter uma ideia,  Adriane Galisteu foi identificada como Jojo Todynho. José Aldo ‘virou’ Sheron Menezzes. Alé disso, Mussum foi citado como Marina Ruy Barbosa. Mas, neste último caso, ficou a impressão de que o Chatgpt confundiu os números, pois a ilustração anterior era justamente da atriz ruiva que, talvez por isso, ele apontou como Ferrugem.

Desse modo, o Chatgpt só acertou duas figuras. Ambas no Flamengo. Ele cravou a identificação do personagem Popeye e da cantora Ludmilla.

Veja agora quem aparece de verdade e quem o Chatgpt apontou

Palmeiras:

1 – Max Cavalera   /    Chatgpt: Léo Bivar

2- Thiago Ventura  /  Chatgpt: Henri Castelli

3- Simoninha  /  Chatgpt: Eduardo Sterblitch

4- Alex Atala   /  Chatgpt: Antônio Fagundes

9 – Lando Norris  /  Chatgpt: Marcos Ribeiro

10 – Adriane Galisteu  /   Chatgpt: Jojo Todynho

13 – Sandro Dias, o Mineirinho  / Chatgpt: Torcedor do Palmeiras de boné verde, estilo “torcedor comum”

14 – Belo   / Chatgpt: Alaor Coutinho

15 – Fred, dos Desimpedidos  / Chatgpt: Mauro Beting

16 – Cebolinha, da Turma da Mônica   / Chatgpt: Cascão (Turma da Mônica)

20 – Joelmir Beting   / Chatgpt: Ruy Ohtake

21 – Miguel Nicolelis   / Chatgpt: Milton Neves

22 – Ana Maria Braga   / Chatgpt: Michelle Bolsonaro

Flamengo:

5 – Igor, do Flow   / Chatgpt: Papa Francisco

6 – Popeye   / Chatgpt: Popeye (ACERTOU)

7 – Ziraldo   / Chatgpt: Carlinhos Brown

8 – José Aldo   / Chatgpt: Sheron Menezzes

11 – Jorge Ben Jor   / Chatgpt: Zico

12 – Ludmilla   / Chatgpt: Ludmilla (ACERTOU)

17 – Antonio Tabet   / Chatgpt: Bruno Mazzeo

18 – Galvão Bueno   / Chatgpt: Marcelo Adnet

19 – Neguinho da Beija-Flor   / Chatgpt: Anderson Silva

23 – Marina Ruy Barbosa   / Chatgpt: Ferrugem

24 – Mussum   / Chatgpt: Marina Ruy Barbosa

25 – Ozzy Osbourne     / Chatgpt: Dedé Santana

