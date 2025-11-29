Inteligência Artificial ‘paga mico’ e só reconhece duas figuras na arte da Conmebol

Teste com o Chatgpt mostra que a IA fez todo tipo de confusão ao identificar quem aparece na ilustração da final da Libertadores

A inteligência artificial veio pra ficar e, em muitos casos, ajuda nos estudos e nas pesquisas. Porém, o Chatgpt se enrolou totalmente e ‘pagou mico’. Afinal, o Jogada10 fez um teste e a I.A. errou feio na identificação de quase todas as figuras da arte da Conmebol para a final da Libertadores. Trata-se da ilustração que a entidade máxima do futebol sul-americano preparou para a disputa entre Palmeiras e Flamengo, neste sábado (29/11), em Lima.

A Conmebol divulgou uma arte dupla com figuras famosas. Assim, de um lado retratou a turma do Palmeiras. E, do outro, personalidades associadas ao Flamengo. Além disso, soltou também uma arte indicando apenas os contornos, com números. Afinal, a ideia era abrir espaço para uma brincadeira. Ou seja, as pessoas poderiam tentar reconhecer quem é quem.