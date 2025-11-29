Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo divulga cronograma da final da Libertadores em Lima

Delegação rubro-negra define horários de deslocamento e compromissos no dia da decisão contra o Palmeiras, marcada para este sábado, às 18h
O Flamengo divulgou a programação oficial para este sábado (29), dia da aguardada final da Libertadores contra o Palmeiras, em Lima. A delegação rubro-negra inicia a rotina às 14h (de Brasília), com o almoço, e segue para o Estádio Nacional às 15h10. A chegada está prevista para as 16h10, pouco antes da decisão marcada para as 18h. O cronograma segue rígido para garantir foco total na partida que pode render ao clube mais um título continental.

Após o jogo, independentemente do resultado, a equipe deixa o estádio às 2h10 e segue diretamente para o aeroporto. A decolagem rumo ao Rio de Janeiro está marcada para 4h30, com chegada prevista às 11h35. A logística apertada reflete o planejamento do clube para um dos dias mais importantes da temporada.

Confira a programação do Flamengo

