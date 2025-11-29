Fabrício Bruno lamenta empate do Cruzeiro com o Ceará: “Sentimento de tristeza”Zagueiro da Seleção Brasileira não ficou feliz com o tropeço da Raposa no Castelão
Fora de casa, o Cruzeiro não teve uma noite de sábado inspirada pelo Brasileirão. No Castelão, a Raposa empilhou oportunidades perdidas e ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará, graças a um gol contra anotado pelo time da casa.
Após o apito final, o zagueiro Fabrício Bruno lamentou profundamente o resultado deste sábado. O defensor mostrou insatisfação com o tropeço que fez o Cruzeiro sair de vez – mateticamente – da briga pelo título do Brasileirão.
“Talvez, pela superioridade, pelo tanto que criamos, pelas oportunidades claras que tivemos, fica um sentimento de tristeza, porque era um jogo para somar três pontos”, lamentou o jogador.
No entanto, a temporada do Cruzeiro ainda não se encerrou. Além das duas rodadas finais do Brasileirão, a Raposa tem pela frente o confronto diante do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. O mata-mata já está na cabeça dos jogadores cruzeirenses.
“É trabalhar e se dedicar nesses próximos dois jogos, Botafogo e Santos, terminar o Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível e depois pensar na Copa do Brasil”, finalizou Fabrício.