Fabrício Bruno lamenta empate do Cruzeiro com o Ceará: “Sentimento de tristeza”

Zagueiro da Seleção Brasileira não ficou feliz com o tropeço da Raposa no Castelão / Crédito: Jogada 10

Fora de casa, o Cruzeiro não teve uma noite de sábado inspirada pelo Brasileirão. No Castelão, a Raposa empilhou oportunidades perdidas e ficou no empate em 1 a 1 com o Ceará, graças a um gol contra anotado pelo time da casa. Após o apito final, o zagueiro Fabrício Bruno lamentou profundamente o resultado deste sábado. O defensor mostrou insatisfação com o tropeço que fez o Cruzeiro sair de vez – mateticamente – da briga pelo título do Brasileirão.