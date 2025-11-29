Conmebol detalha logística para torcedores de Flamengo e Palmeiras em Lima

Rubro-Negros e alviverdes se encaram a partir das 18h (de Brasília) deste sábado, em Lima, pela final da Libertadores 2025

Segundo a entidade, o esquema de entrada ficará restrito e bem distribuído entre os dois lados da torcida. O público rubro-negro estará concentrado na arquibancada norte, acessando o estádio pela rua Paris e pela Avenida Javier Prado Este. O setor destinado ao Palmeiras seguirá o fluxo oposto dessa mesma avenida, com deslocamento partindo do Óvalo Huarochirí.

Chegou o grande dia, e o clima de decisão tomou definitivamente conta de Lima na manhã deste sábado (29), às vésperas do duelo entre Flamengo e Palmeiras, às 18h (de Brasília), pela final da Libertadores . Com o movimento crescente de torcedores na capital peruana e a proximidade do confronto que define o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores, a Conmebol divulgou orientações essenciais para quem vai ao Estádio Monumental.

A própria entidade detalhou o acesso, com mapas e informações precisas, em seu site para organizar o aumento de circulação próximo ao Monumental.

Transporte público e rotas possíveis

A entidade informou que o Sistema de Ônibus Metropolitano exige combinações de rotas para alcançar a área do estádio. Embora existam veículos fretados que costumam oferecer trajetos diretos, a Conmebol ressaltou que essas paradas e rotas não contam com definição oficial. Neste contexto, pede-se atenção redobrada de quem pretende utilizá-los.

Aplicativos recomendados

Para garantir um deslocamento mais seguro e previsível, recomenda-se o uso de aplicativos já conhecidos dos torcedores. Ou seja, Uber, Cabify, InDrive e DiDi. O órgão destaca ainda que tanto a ida quanto a volta devem ser agendadas com antecedência, evitando contratempos na região antes e depois do jogo.

Ingressos de Flamengo e Palmeiras

Além das informações de acesso, a entidade confirmou que não há mais ingressos disponíveis para decisão. Os rubro-negros já tinham esgotado a carga respectiva aos cariocas com antecedência, enquanto os alviverdes atingiram o feito na noite da última sexta-feira (28).