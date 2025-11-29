Boto, sobre permanência de Filipe Luís no Flamengo: “Não dá para cravar”

Dirigente português, porém, já sabe quando vai conversar com o treinador campeão / Crédito: Jogada 10

Diretor esportivo do Flamengo e homem forte do futebol do clube, José Boto não garante, por ora, a permanência de Filipe Luis no Mais Querido. Após conquistar a Copa Libertadores, o treinador certamente receberá interesses e assédio de mercados de outros países. O comandante rubro-negro tem contrato com o Mengo somente até o próximo mês. “Não dá para cravar (a permanência de Filipe Luís). Ainda não conversamos. Faremos isso a partir de quarta-feira. Pode ser, também, durante o Mundial (no Qatar, em dezembro)”, adiantou o dirigente português, em entrevista à “Espn”, após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0, na decisão desta edição da Libertadores, neste sábado (29), em Lima, no Peru.