Boto, sobre permanência de Filipe Luís no Flamengo: “Não dá para cravar”Dirigente português, porém, já sabe quando vai conversar com o treinador campeão
Diretor esportivo do Flamengo e homem forte do futebol do clube, José Boto não garante, por ora, a permanência de Filipe Luis no Mais Querido. Após conquistar a Copa Libertadores, o treinador certamente receberá interesses e assédio de mercados de outros países. O comandante rubro-negro tem contrato com o Mengo somente até o próximo mês.
“Não dá para cravar (a permanência de Filipe Luís). Ainda não conversamos. Faremos isso a partir de quarta-feira. Pode ser, também, durante o Mundial (no Qatar, em dezembro)”, adiantou o dirigente português, em entrevista à “Espn”, após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 1 a 0, na decisão desta edição da Libertadores, neste sábado (29), em Lima, no Peru.
Filipe recusou, ainda nesta temporada, uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. A ideia do clube rubro-negro é tê-lo, então, com um vínculo até o fim de 2027. O treinador, porém, não falou nada sobre a renovação durante sua entrevista coletiva, no Monumental de Lima, após a partida contra o Palmeiras.
Além da renovação com o treinador, Boto também comentou sobre a última façanha do Flamengo, o primeiro e único brasileiro a sagrar-se tetracampeão da Libertadores”.
“A emoção é grande, embora não pareça. É a coroação de um trabalho árduo, bem-feito e que se manifesta nas vitórias”, completou o dirigente português”, comentou.
