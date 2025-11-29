Abel Ferreira pode subir em ranking histórico, mas minimiza possível feito

Abel Ferreira pode subir em ranking histórico, mas minimiza possível feitoPerguntado pelo Jogada10 sobre a possível entrada no Top-3 de treinadores com mais títulos da Libertadores, técnico filosofa; veja a resposta
Quanto custa entrar para a História? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pode atingir uma incrível marca pessoal neste sábado (29/11), dia que se decide a Libertadores da América. Afinal, o comandante de 46 pode entrar no Top-3 de treinadores com mais títulos da principal competição do continente.
Já com dois títulos pelo Verdão (2020 e 2021), o português pode deixar 11 outros históricos treinadores e se juntar ao argentino Osvaldo Zubeldía como os únicos tricampeões do torneio, ficando atrás apenas do lendário (e também argentino) Carlos Bianchi, que venceu quatro vezes.
Abordado sobre a questão pela reportagem do Jogada10, Abel revelou não “ligar” para tais números. Isso porque, segundo o próprio — em resposta filosófica —, a humildade surge em primeiro lugar.
“Sinceramente? Não ligo para isso. Já disse várias vezes: eu vim de uma cidade pequena (Penafiel), muito humilde, sou filho de gente humilde. Nada me foi dado, tudo foi conquistado. E o que digo aos meus jogadores, e quando eu falo, ouço a mim mesmo, ‘seja o melhor que tu consegues ser’. Aproveita esta oportunidade, esta experiência, porque vai ficar marcado na nossa história e na nossa memória”, ponderou.
O importante é a caminhada ou destino, Abel?
Abel seguiu na longa resposta, demonstrando a importância que dá às pessoas ao seu redor. Afinal, para o bicampeão da Libertadores, o importante não é o destino, mas sim outro fator.
“Várias vezes me perguntaram, porque já ganhamos duas, o que é que eu fiquei ou guardei. E às vezes me perguntam o que é mais importante: a caminhada ou o destino? Para mim, Abel Ferreira, o mais importante é a companhia. É a companhia. Foi aquilo tudo o que vivemos ao longo desta jornada para chegar à final, mas com quem eu vivi. Com as pessoas que eu vivi. Os jogadores que eu convivi, é isso o que eu guardo”, opinou.
Por fim, o multicampeão e ídolo do torcedor do Palmeiras confessa estar com a consciência tranquila para a decisão contra o Flamengo. O motivo é simples: segundo Abel, ele realizou tudo o que estava em seu poder para preparar seus atletas rumo à Glória Eterna.
“Para mim, mais do que se eu sou o primeiro, segundo, quinto… Quero é chegar amanhã ao final do jogo e ter a certeza de que vou dormir descansado. Tenho a minha consciência tranquila de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para preparar meus jogadores, para, quando entrarem em campo, estejam leves, frescos, e rápidos para tomarem boas decisões, para que no final o Palmeiras possa ser o vencedor. Não é o Abel. É o Palmeiras. É para isso que eu trabalho. Para servir os outros, para dar o melhor de mim. Essa é minha missão principal como treinador”, finalizou.