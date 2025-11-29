Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel Ferreira pode subir em ranking histórico, mas minimiza possível feito

Perguntado pelo Jogada10 sobre a possível entrada no Top-3 de treinadores com mais títulos da Libertadores, técnico filosofa; veja a resposta
Quanto custa entrar para a História? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pode atingir uma incrível marca pessoal neste sábado (29/11), dia que se decide a Libertadores da América. Afinal, o comandante de 46 pode entrar no Top-3 de treinadores com mais títulos da principal competição do continente.

Já com dois títulos pelo Verdão (2020 e 2021), o português pode deixar 11 outros históricos treinadores e se juntar ao argentino Osvaldo Zubeldía como os únicos tricampeões do torneio, ficando atrás apenas do lendário (e também argentino) Carlos Bianchi, que venceu quatro vezes.

Abordado sobre a questão pela reportagem do Jogada10, Abel revelou não “ligar” para tais números. Isso porque, segundo o próprio — em resposta filosófica —, a humildade surge em primeiro lugar.

“Sinceramente? Não ligo para isso. Já disse várias vezes: eu vim de uma cidade pequena (Penafiel), muito humilde, sou filho de gente humilde. Nada me foi dado, tudo foi conquistado. E o que digo aos meus jogadores, e quando eu falo, ouço a mim mesmo, ‘seja o melhor que tu consegues ser’. Aproveita esta oportunidade, esta experiência, porque vai ficar marcado na nossa história e na nossa memória”, ponderou.

O importante é a caminhada ou destino, Abel?

Abel seguiu na longa resposta, demonstrando a importância que dá às pessoas ao seu redor. Afinal, para o bicampeão da Libertadores, o importante não é o destino, mas sim outro fator.

“Várias vezes me perguntaram, porque já ganhamos duas, o que é que eu fiquei ou guardei. E às vezes me perguntam o que é mais importante: a caminhada ou o destino? Para mim, Abel Ferreira, o mais importante é a companhia. É a companhia. Foi aquilo tudo o que vivemos ao longo desta jornada para chegar à final, mas com quem eu vivi. Com as pessoas que eu vivi. Os jogadores que eu convivi, é isso o que eu guardo”, opinou.

Por fim, o multicampeão e ídolo do torcedor do Palmeiras confessa estar com a consciência tranquila para a decisão contra o Flamengo. O motivo é simples: segundo Abel, ele realizou tudo o que estava em seu poder para preparar seus atletas rumo à Glória Eterna.

“Para mim, mais do que se eu sou o primeiro, segundo, quinto… Quero é chegar amanhã ao final do jogo e ter a certeza de que vou dormir descansado. Tenho a minha consciência tranquila de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para preparar meus jogadores, para, quando entrarem em campo, estejam leves, frescos, e rápidos para tomarem boas decisões, para que no final o Palmeiras possa ser o vencedor. Não é o Abel. É o Palmeiras. É para isso que eu trabalho. Para servir os outros, para dar o melhor de mim. Essa é minha missão principal como treinador”, finalizou.

