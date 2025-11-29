Abel Ferreira pode subir em ranking histórico, mas minimiza possível feito

Perguntado pelo Jogada10 sobre a possível entrada no Top-3 de treinadores com mais títulos da Libertadores, técnico filosofa; veja a resposta / Crédito: Jogada 10

Quanto custa entrar para a História? O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pode atingir uma incrível marca pessoal neste sábado (29/11), dia que se decide a Libertadores da América. Afinal, o comandante de 46 pode entrar no Top-3 de treinadores com mais títulos da principal competição do continente. Já com dois títulos pelo Verdão (2020 e 2021), o português pode deixar 11 outros históricos treinadores e se juntar ao argentino Osvaldo Zubeldía como os únicos tricampeões do torneio, ficando atrás apenas do lendário (e também argentino) Carlos Bianchi, que venceu quatro vezes.

Abordado sobre a questão pela reportagem do Jogada10, Abel revelou não "ligar" para tais números. Isso porque, segundo o próprio — em resposta filosófica —, a humildade surge em primeiro lugar. "Sinceramente? Não ligo para isso. Já disse várias vezes: eu vim de uma cidade pequena (Penafiel), muito humilde, sou filho de gente humilde. Nada me foi dado, tudo foi conquistado. E o que digo aos meus jogadores, e quando eu falo, ouço a mim mesmo, 'seja o melhor que tu consegues ser'. Aproveita esta oportunidade, esta experiência, porque vai ficar marcado na nossa história e na nossa memória", ponderou. O importante é a caminhada ou destino, Abel? Abel seguiu na longa resposta, demonstrando a importância que dá às pessoas ao seu redor. Afinal, para o bicampeão da Libertadores, o importante não é o destino, mas sim outro fator.