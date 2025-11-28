Virginia Fonseca ganha surpresa de Vini Jr e celebra primeiro mês de namoro: “Mimada”

Empresária e jogador do Real Madrid também usaram as redes sociais para trocarem declarações públicas de amor nesta sexta-feira (28)

“Primeiro mês de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como está me fazendo! Te amo e saudades”, dizia o bilhete deixado pelo atacante. Já Virginia decidiu responder de um jeitinho diferente: publicamente.

A manhã desta sexta-feira (28) teve um significado mais especial para Virginia Fonseca. Isso porque a influenciadora acordou se sentindo especialmente amada após receber, de surpresa, um buquê de rosas enviado por Vini Jr. para celebrar o primeiro mês de namoro . O presente ainda veio acompanhado de um bilhete carinhoso do atacante do Real Madrid.

“Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor!!! Primeiro mês de muitos que virão, se Deus quiser! Te amo”, declarou em seu perfil.

Mas a comemoração não ficou restrita apenas à postagem ou ao buquê. Apaixonado, Vinicius, que vive seu primeiro namoro oficial, reforçou a data especial com uma foto do casal nos stories, com emoji de dedos cruzados e um coração na legenda.

Virginia assume namoro com Vini

O casal assumiu publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta.

A confirmação, porém, só veio quando estava evidente e após a publicação do pedido de namoro no feed. O atacante reservou um quarto de hotel repleto de rosas e balões para a ocasião, com direito a foto abraçadinhos. Logo depois, a empresária passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro.