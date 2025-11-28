Ramón testa três variações no ataque do Inter para confronto direto contra o Vasco

Ramón testa três variações no ataque do Inter para confronto direto contra o VascoExperiências envolvem um Colorado com trio de ataque ou duplas com a presença certa de Vitinho. Borré e Carbonero briga pela outra vaga
O Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Vasco, na última quinta-feira (27), e reduziu as dúvidas de Ramón Díaz no ataque. O técnico argentino, ao que tudo indica, deve começar a partida sem o jovem centroavante Ricardo Mathias, que deve ficar no banco. Assim, ele trabalha com três variações ofensivas, sempre com Vitinho garantido entre os titulares e Borré e Carbonero disputando espaço.
Durante a semana, Ramón aprofundou testes realizados no treino de terça-feira (25). As formações avaliadas interferem diretamente no posicionamento de outros titulares e podem alterar a estrutura da equipe.
Na primeira alternativa, com um trio ofensivo formado por Borré, Carbonero e Vitinho, o treinador recoloca Bruno Gomes na lateral direita. Dessa forma, o Inter atua no 4-2-3-1, com Thiago Maia e Alan Rodríguez como volantes. O time provável seria: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.
Inter também pode atuar com dois atacantes
A comissão técnica, inclusive, testou ainda duas versões com dupla de ataque: Vitinho e Carbonero ou Vitinho e Borré. Nessa dinâmica, Aguirre voltou à lateral direita e Bruno Gomes retornou ao meio-campo. A combinação entre Vitinho e Carbonero daria mais mobilidade, sem um centroavante fixo. Assim, a escalação provável seria: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
A terceira opção, porém, menos provável, repete a equipe que iniciou o confronto contra o Santos. Nela, Carbonero fica no banco e Borré forma dupla com Vitinho. O time seria: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.
Relacionados do Internacional
Goleiros: Rochet e Diego Esser
Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho, Victor Gabriel
Laterais: Alan Benítez, Braian Aguirre, Bernabei e Alisson
Volantes: Thiago Maia, Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Richard e Bruno Henrique
Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Oscar Romero
Atacantes: Vitinho, Rafael Borré, Carbonero e Ricardo Mathias
