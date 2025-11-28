Neymar decide, o Santos vence e termina a rodada fora do Z4

Craque faz um gol, dá assistência e ajuda o Peixe a fazer 3 a 0 no lanterna Sport na Vila. Supera Vitória e Inter e deixa a zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Neymar entrou no sacrifício no duelo da noite desta sexta-feira, 28/11, contra o Sport. Era preciso. Afinal, o Peixe estava na zona de rebaixamento e precisava vencer este jogo pela 36ª (antepenúltima) rodada do Brasileirão. Diante disso, contra um time já rebaixado, era vencer ou vencer. E o craque se mostrou presente. Embora estivesse longe da melhor forma e com o tornozelo muito protegido, Neymar abriu o placar e fez ótimas jogadas. No fim, o Peixe ganhou por 3 a 0, com um gol contra de Lucas Kal e com João Schmidt fechando o placar, escorando escanteio de Neymar. Com essa vitória, e além disso, favorecido pela derrota humilhante do Internacional para o Vasco, no Rio, por 5 a 1, o Santos chega aos mesmos 41 pontos do Internacional, empatado em pontos e vitórias, mas com um gol a mais no saldo. Assim, empurra o Vitória, com 39 pontos, para a zona de rebaixamento. No entanto, como o Vitória enfrenta o Mirassol neste sábado, mesmo que vença, o Peixe terminará a rodada fora do Z4. O Sport chega ao seu nono jogo seguido com derrota. Esta afundado com 17 pontos, lanterna e rebaixamento assegurados.

Esta vitória do Santos rebaixou o Juventude, que só pode chegar aos 40 pontos. Mas Santos e Inter, os dois primeiros fora do Z4, têm 41 pontos. Neymar abre o placar e Santos deslancha Desde o primeiro minuto, o Santos foi só pressão; além disso, criou várias oportunidades. Ao mesmo tempo, o time reclamou bastante da não marcação de um pênalti em Guilherme, após contato com Matheus Alexandre. Aos 16, o lateral Souza arriscou de longe e obrigou o goleiro Gabriel a fazer ótima defesa. Neymar, por sua vez, era a principal referência ofensiva, enquanto tentava lançamentos e cruzamentos. Mas foi no contra-ataque que saiu o primeiro o gol santista, aos 25. Guilherme recebeu ainda na intermediária defensiva e avançou pela direita, puxando a marcação. Na sequência, tocou para Neymar pela esquerda, que deixou a bola para o camisa 19. Ele dominou, tirou o zagueiro da jogada e finalizou com força para abrir o placar: 1 a 0. O Sport, por outro lado, até tentou responder no ataque; no entanto, mostrou grande fragilidade. Desse modo, com a defesa completamente desorganizada, o Santos ampliou aos 36. O escanteio de Barreal encontrou Arão, que cabeceou na trave. Rafael Thyere tentou rechaçar a sobra, mas chutou em cima de Lucas Kal. Gol contra aumentando a vantagem santista. O Sport, fragilíssimo e com seus principais jogadores (Lucas Lima e Pablo) nada fazendo, foi ter a primeira chance no chute de Lucas Kal que passou raspando. Peixe amplia no segundo tempo No segundo tempo, o Santos, já com Lautaro no lugar de Tiquinho no comando do ataque, seguiu mandando em campo, mesmo com poucas incursões ofensivas. As melhores tinham a assinatura de Neymar, como um belo passe sem olhar para Barreal, que chutou cruzado, raspando a trave.