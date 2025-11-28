Goleada e Libertadores: Zubeldía elogia crescimento do Fluminense

E não era para menos. O Tricolor fez 6 a 0 no São Paulo, a maior goleada da história do clássico, e poderia ter feito ainda mais gols

Em entrevista coletiva logo após a goleada do Fluminense sobre o São Paulo, por 6 a 0 , na noite desta quinta-feira, no Maracanã, o técnico Zubeldía foi só elogios à equipe tricolor. Ele enalteceu o resultado, ressaltando que o dever do Tricolor era vencer para confirmar a vaga na Libertadores de 2026. Porém, o time fez muito mais que isso.

O treinador Luís Zubeldía ao comentar a goleada por 6 a 0 do Fluminense sobre o São Paulo disse que o time alcançou o objetivo, que era vencer e confirmar a classificação para a Libertadores e que isso coroou a ótima fase do time em casa. Afinal, com o comandante são oito vitórias em oito jogos, incluindo triunfo sobre o Flamengo, o líder da competição e às portas do título brasileiro:

“O objetivo hoje era poder classificar para a Libertadores. Para isso, precisávamos de um resultado positivo. Conseguimos. Não é fácil se destacar no Brasileirão porque todas as equipes são boas, os contextos mudam um pouco. Até o momento, ganhamos as últimas oito partidas como mandante, em quase todos os jogos sem sofrer gols. Não só fizemos gols, mas estivemos muito bem defensivamente. Hoje não foi exceção”.

Há o próximo objetivo, que é buscar o quinto lugar. Afinal, enquanto os times que terminarem em sexto e sétimo vão jogar a pré-Libertadores, os times do Top-5 entram diretamente na fase de grupos. O Fluminense também pode entrar na fase de grupos caso seja campeão da Copa do Brasil (está na semifinal). Mas Zubeldía não quer contar com isso para não precisar jogar as fases eliminatórias.

“Agora que já estamos oficialmente na Libertadores, queremos terminar o mais em cima possível para ver se podemos ir diretamente, independentemente da Copa do Brasil.”