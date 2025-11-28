Ceará x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará e Cruzeiro se enfrentam com objetivos distintos, neste sábado (29), às 21h, na Arena Castelão, pela 36ª rodada do Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Ceará e Cruzeiro se enfrentam, neste sábado (29), às 21h (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena Castelão, os clubes tentam concluir seus objetivos nesta reta final do Brasileirão. Em resumo, o Cruzeiro é o terceiro colocado do Brasileiro, com 68 pontos, e ainda tenta ao menos ficar com o vice-campeonato. Por outro lado, o Ceará é o 14º colocado, com 42 pontos, e ainda tenta confirmar a permanência na Série A.

Onde assistir

A partida entre Ceará e Cruzeiro terá transmissão da Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (streaming). Como chega o Ceará Vindo de duas derrotas e com uma tabela difícil nesta reta final do Brasileiro, o Ceará ainda tenta confirmar a permanência na Série A. Afinal, o Vozão tem quatro pontos de vantagem sobre o Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Dessa forma, o time cearense precisa de ao menos uma vitória nas três últimas rodadas para alcançar a o “número mágico” de 45 pontos. Sem problemas para escalar o time neste sábado, o Ceará aposta na força da torcida para vencer o Cruzeiro. Afinal, terá casa cheia na Arena Castelão. Além disso, o Vozão também fará um treino aberto, nesta sexta-feira (28), para encerrar a preparação para a partida. Como chega o Cruzeiro Enquanto o Ceará luta pela permanência na Série A, o Cruzeiro briga na outra ponta da tabela. A Raposa, inclusive, pode assumir a vice-liderança do Brasileiro em caso de vitória neste sábado. Afinal, tem apenas dois pontos a menos que o Palmeiras. Além disso, o time mineiro manteria chances, ainda que remotas, de conquistar o título do Brasileiro.

Na Arena Castelão, o técnico Leonardo Jardim tem apenas o desfalque do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro amarelo. O meia Eduardo é o favorito para assumir a posição. No entanto, o treinador também pode optar por Matheus Henrique, que volta de suspensão. Apesar de estar de olho na Copa do Brasil, a Raposa deve ter força máxima nas próximas duas rodadas do Brasileiro, poupando jogadores apenas na última, contra o Santos. CEARÁ x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 36ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 29/11/2025 (sábado), às 21h (horário de Brasília)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, VIllalba e Kaiki; Eduardo (Matheus Henrique), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)