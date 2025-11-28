Abel mantém mistério no Palmeiras em último treino antes da final da Libertadores

Abel mantém mistério no Palmeiras em último treino antes da final da LibertadoresWeverton treina separado e reforça ideia de que Verdão não contará com lesionados; técnico esboça dúvida no posicionamento do meio-campo
O Palmeiras encerrou, na tarde desta sexta-feira (28/11), a sua preparação para a grande final da Copa Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira comandou a última atividade no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O elenco, portanto, realizou os ajustes finais para o confronto decisivo contra o Flamengo, que ocorre neste sábado (29/11), às 18h, no Estádio Monumental “U”. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 20 minutos do trabalho, que contou com atividades táticas e um tradicional “rachão” para descontrair o ambiente antes da decisão.
O treino confirmou o cenário pessimista para o goleiro Weverton. O titular absoluto da posição, que se recupera de lesão, chegou ao gramado depois dos companheiros, pois concedeu entrevista coletiva antes. No entanto, ele realizou apenas exercícios separados e específicos, longe do grupo principal. Sua ausência no time titular, portanto, é dada como certa. Além dele, Paulinho e Lucas Evangelista, que já estão parados há mais tempo, também não participaram da atividade e seguem fora. A informação é do portal “ge” e foi confirmada pelo Jogada10.
Abel define provável time titular do Palmeiras
Apesar disso, a comissão técnica levou todos para Lima para manter a unidade do elenco. Sem seu camisa 21, Abel deve confirmar Carlos Miguel no gol. O treinador desenhou a provável escalação que buscará a taça: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
A principal dúvida tática reside no posicionamento do meio-campo. Raphael Veiga e Andreas Pereira possuem características versáteis e podem alternar suas funções de criação e organização durante os 90 minutos.
A partida carrega um peso gigantesco para a história do clube alviverde. O Palmeiras, afinal, busca o tetracampeonato da Libertadores. Caso vença o Flamengo, o Verdão se isolará como o clube brasileiro com mais títulos na competição continental, superando Santos, São Paulo, Grêmio e o próprio adversário desta final.