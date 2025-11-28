Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Abel mantém mistério no Palmeiras em último treino antes da final da Libertadores

Weverton treina separado e reforça ideia de que Verdão não contará com lesionados; técnico esboça dúvida no posicionamento do meio-campo
O Palmeiras encerrou, na tarde desta sexta-feira (28/11), a sua preparação para a grande final da Copa Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira comandou a última atividade no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O elenco, portanto, realizou os ajustes finais para o confronto decisivo contra o Flamengo, que ocorre neste sábado (29/11), às 18h, no Estádio Monumental “U”. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 20 minutos do trabalho, que contou com atividades táticas e um tradicional “rachão” para descontrair o ambiente antes da decisão.

O treino confirmou o cenário pessimista para o goleiro Weverton. O titular absoluto da posição, que se recupera de lesão, chegou ao gramado depois dos companheiros, pois concedeu entrevista coletiva antes. No entanto, ele realizou apenas exercícios separados e específicos, longe do grupo principal. Sua ausência no time titular, portanto, é dada como certa. Além dele, Paulinho e Lucas Evangelista, que já estão parados há mais tempo, também não participaram da atividade e seguem fora. A informação é do portal “ge” e foi confirmada pelo Jogada10. 

 

Abel define provável time titular do Palmeiras

Apesar disso, a comissão técnica levou todos para Lima para manter a unidade do elenco. Sem seu camisa 21, Abel deve confirmar Carlos Miguel no gol. O treinador desenhou a provável escalação que buscará a taça: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

A principal dúvida tática reside no posicionamento do meio-campo. Raphael Veiga e Andreas Pereira possuem características versáteis e podem alternar suas funções de criação e organização durante os 90 minutos.

A partida carrega um peso gigantesco para a história do clube alviverde. O Palmeiras, afinal, busca o tetracampeonato da Libertadores. Caso vença o Flamengo, o Verdão se isolará como o clube brasileiro com mais títulos na competição continental, superando Santos, São Paulo, Grêmio e o próprio adversário desta final.

Tags

Palmeiras

