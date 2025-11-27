Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sampaio Corrêa aposta em destaque da Kings League para reforçar ataque em 2026

Emerson Carioca, que jogou o primeiro split pela G3X, será reforço da Bolívia Querida na próxima temporada do futebol
O Sampaio Corrêa ampliou seu radar de contratações e encontrou na febre mundial da Kings League o seu novo reforço ofensivo. A equipe maranhense confirmou a chegada de Emerson Carioca, 29 anos, atacante que jogou o primeiro split da Kings League Brasil pela G3X.

É verdade que foram apenas duas aparições na competição, mas o suficiente para deixar marca. Afinal, em dois jogos, ele marcou dois gols, ambos decisivos nos duelos contra Real Elite e Capim.

Apesar da vitrine recente na Kings League Brasil, Emerson Carioca construiu carreira no futebol de campo. O atacante acumulou passagens por clubes tradicionais no Rio de Janeiro, como Portuguesa-RJ, Bangu e Nova Iguaçu, além de uma experiência internacional pelo Deltras FC, da Indonésia.

A direção do Sampaio Corrêa vê no reforço um potencial protagonista para a temporada de reconstrução que o clube planeja em 2026. A “Bolívia Querida” pretende montar um elenco mais competitivo para as disputas regionais e nacionais do próximo ano, com o objetivo declarado de recuperar espaço no cenário nacional.

A chegada de Emerson Carioca se encaixa nesta estratégia. O clube espera que ele reproduza em São Luís a intensidade, o repertório técnico e o faro de gol que exibiu na Kings League.

Assim, o Sampaio Corrêa aposta que o sucesso na Kings League não foi acaso e que Emerson Carioca pode ser uma das referências do time já no início de 2026.

