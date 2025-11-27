Sampaio Corrêa aposta em destaque da Kings League para reforçar ataque em 2026

Emerson Carioca, que jogou o primeiro split pela G3X, será reforço da Bolívia Querida na próxima temporada do futebol

É verdade que foram apenas duas aparições na competição, mas o suficiente para deixar marca. Afinal, em dois jogos, ele marcou dois gols, ambos decisivos nos duelos contra Real Elite e Capim.

O Sampaio Corrêa ampliou seu radar de contratações e encontrou na febre mundial da Kings League o seu novo reforço ofensivo. A equipe maranhense confirmou a chegada de Emerson Carioca, 29 anos, atacante que jogou o primeiro split da Kings League Brasil pela G3X.

Apesar da vitrine recente na Kings League Brasil, Emerson Carioca construiu carreira no futebol de campo. O atacante acumulou passagens por clubes tradicionais no Rio de Janeiro, como Portuguesa-RJ, Bangu e Nova Iguaçu, além de uma experiência internacional pelo Deltras FC, da Indonésia.

A direção do Sampaio Corrêa vê no reforço um potencial protagonista para a temporada de reconstrução que o clube planeja em 2026. A “Bolívia Querida” pretende montar um elenco mais competitivo para as disputas regionais e nacionais do próximo ano, com o objetivo declarado de recuperar espaço no cenário nacional.

A chegada de Emerson Carioca se encaixa nesta estratégia. O clube espera que ele reproduza em São Luís a intensidade, o repertório técnico e o faro de gol que exibiu na Kings League.

Assim, o Sampaio Corrêa aposta que o sucesso na Kings League não foi acaso e que Emerson Carioca pode ser uma das referências do time já no início de 2026.