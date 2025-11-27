Piquerez sinaliza blefe de Abel, e torcedores reagem em Lima: “Ele tem um plano”

Lateral diz que ninguém sabe a escalação que vai a campo na final; Jogada10 ouve opinião de palmeirenses na Fan Zone / Crédito: Jogada 10

O mistério sobre a escalação do Palmeiras para a final da Libertadores contra o Flamengo ganhou um novo capítulo de suspense. Em entrevista nesta quinta-feira (27), o lateral-esquerdo Piquerez indicou que o técnico Abel Ferreira pode ter blefado ao poupar titulares na derrota para o Grêmio na última terça-feira (25). Segundo o jogador uruguaio, nem mesmo a comissão técnica ou o elenco sabem qual time entrará em campo no sábado (29), em Lima. “A gente pode imaginar… mas a realidade é que não fizemos nenhum treino ainda”, disse o lateral.

Piquerez, aliás, foi enfático ao dizer que Abel centraliza as decisões estratégicas. “O Abel é o único cara que realmente sabe o time”, afirmou. Ele explicou que alguns jogadores foram poupados por descanso ou medicação, mas que a definição real só sairia no treino de hoje. A informação é da ESPN. J10 entrevista torcedores do Palmeiras Diante desse cenário de incerteza total, a reportagem do Jogada10, presente em Lima para a grande final, foi às ruas para ouvir os torcedores palmeirenses que já vivem o clima da decisão. A confiança no “plano” do treinador português é unânime, mesmo sem saber os 11 iniciais.

“Eu acho que só o Abel Ferreira sabe o time que vai a campo mesmo. Ele já fez isso mais de uma vez, então acredito que é verdade. Quase sempre dá certo (quando faz mistério). Agora vai dar também. Se Deus quiser”, opinou Renan Sampaio durante a Fan Zone, espaço especial da Conmebol destinada à finalíssima. João Divitiis, torcedor de Jundiaí, compartilha do mesmo sentimento de fé no comandante: “Cara, eu tenho a mesma opinião. Eu acredito muito que ele tem um plano. Não é à toa que ele já fez tudo que já fez e entregou para nós. E eu estou bem confiante que ele tem um plano bom, aí vai dar bom.”

E a escalação? No entanto, a escalação ideal divide opiniões entre os alviverdes no Peru. João, por exemplo, acredita que o time perdeu consistência no meio-campo e pede mudanças na zaga: “Cara, sabe que eu não sei qual que é a escalação ideal? Eu penso bastante nisso, acho que nos últimos jogos a gente perdeu um pouco o meio do campo ali, uma consistência, acho que está fazendo a diferença. Então eu acho que ele vai dar uma arrumada ali, o que eu quero dizer é que o Fuchs tem que jogar. Eu acho que ele está numa fase muito legal ali, está numa vibe muito forte, e sim acho que dá uma energia legal para a gente.” Já Renan aposta em uma formação diferente e cita nomes específicos: