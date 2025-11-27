Palmeirenses em Lima eufóricos com a permanência de Abel Ferreira para 2026

Comentários são os mais animados com a declaração do treinador. Mas a torcida avisa: é preciso uma barca para tirar os jogadores que não rendem / Crédito: Jogada 10

Abel Ferreira declarou que irá permanecer na temporada de 2026 no Palmeiras, honrando o contrato assinado com o clube. Em seguida, Leila Pereira disse que confia na palavra do treinador e que ele ficará até o fim de seu mandato, que também coincide com o fim do contrato, em dezembro de 2027. As declarações foram comemoradas pela imensa maioria da torcida alviverde em Lima.

Ricardo Araújo, que está no Peru para a final da Libertadores deste sábado contra o Flamengo, e, muito confiante no título, disse que ele é um treinador de ponta, tanto que ganhou dez títulos no clube.

“Ele erra, como qualquer treinador”, disse para acrescentar: “Não vai ter como contratar treinador bom assim. Ganhador, que briga, que luta pelo time. Quantos outros times aí, quantos treinadores mudaram e não ganharam nada? Então, nós estamos no caminho certo, só que tem que focar nas contratações certas para fazer o elenco.” Ricardo disse que o Abel precisa mesmo é fazer uma limpa no atual elenco palmeirense, tirando os que não vingaram.

“Tem algumas contratações que não vão dar resultado e já têm que mandar embora e contratar outros. O Aníbal Moreno é tipo o Luan. Ele é pé-frio, cara. Realmente o Palmeiras tem que mandar embora, contratar outros. Algumas vão dar certo, outras não. Não se deve colocar as contratações ruins apenas nas costas do técnico.” Com Abel Ferreira, um Palmeiras campeão Daniel Felipe foi outro que exaltou a continuidade de Abel. “Muito bom. Principalmente como ele falou. Ele disse que não precisava assinar um contrato pra dizer que vai ficar no Palmeiras. Então, quando o cara fala isso, já dá uma confiança para a gente de que ele vai ficar, e sem contar que a gente quer ver o Paulinho, recuperado de lesão, com o Abel. Tem muita coisa para acontecer.”