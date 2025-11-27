Nottingham Forest vence fácil o Malmö pela Liga Europa

Equipe inglesa não tem problemas para bater os suecos por 3 a 0, na Inglaterra, e subir na tabela da competição

O triunfo fez o Nottingham Forest subir bem na tabela de classificação. Assim, chegou à 16ª colocação, com oito pontos. O Malmö, por sua vez, está em situação delicada, na modesta 34ª posição, com apenas um ponto conquistado.

O Nottingham Forest não teve problemas para vencer a sua segunda partida na fase de liga da Europe League. Nesta quinta-feira (27), pela quinta rodada da competição, a equipe inglesa fez 3 a 0 no Malmö, da Suécia, com gols de Yates, Kalimuendo e Milenkovic. O goleiro John e os zagueiros Murillo e Morato foram titulares, enquanto Igor Jesus entrou no segundo tempo.

Na próxima rodada da Liga Europa, que ocorrerá no dia 11 de dezembro, o Nottingham Forest visita o Utrecht, na Holanda, às 14h45 (de Brasília). Já o Malmö volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Porto, às 17h.

Forest domina o jogo do início ao fim

Diante de sua torcida no City Ground, o Forest tinha o domínio do jogo e mantinha a posse de bola no campo ofensivo. Contudo, tinha dificuldades para criar grandes chances diante dos suecos. Tanto que abriu o placar somente aos 27 minutos. Após cobrança de lateral, o zagueiro Milenkovic apareceu na área e cruzou para trás. O capitão Yates apareceu bem e finalizou com precisão: 1 a 0.

O zagueirão estava querendo mais em campo. Em outro lance, aproveitou-se de toda sua altura e cabeceou com perigo. Aos 44, os ingleses ampliaram o marcador. Em jogada de bola parada, Yates cabeceou para boa defesa do goleiro do Malmö. No rebote, Kalimuendo mostrou oportunismo e fez o segundo.

Na segunda etapa, o Forest seguiu em cima dos suecos e não tinha muitas dificuldades para criar oportunidades. Dessa maneira, o terceiro gol não demorou a sair. Após finalização dentro da área, a bola sobrou para Milenkovic, que deixou o dele. O gol só foi validado após o árbitro consultar o VAR. Apesar do placar dilatado, o técnico Sean Dyche lançou o brasileiro Igor Jesus e Ndoye.