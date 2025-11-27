Mbappé destaca desempenho de Vini Jr na Champions: “Horrível um lateral ter que enfrentá-lo”

O Real Madrid bateu o Olympiacos por 4 a 3 pela 5ª rodada da Champions League. Em campo, Mbappé teve uma grande atuação ao anotar os quatro gols da equipe merengue, porém, após a partida, o francês fez questão de destacar o desempenho de Vini Jr.

Quem também fez questão de exaltar a atuação do brasileiro foi o diário “Marca”. Afinal, o jornal afirmou que o técnico Xabi Alonso terá que repensar no papel do camisa 7 dentro da equipe no restante da temporada.

“Existem partidas que marcam uma virada, momentos em que um jogador demonstra que seu impacto é inegável. Contra o Olympiacos, Vinicius fez uma atuação no primeiro tempo que obrigou Xabi Alonso a repensar suas tática . Sua versão mais agressiva e decisiva, aquela que quase lhe rendeu a Bola de Ouro, reapareceu com força. Essa atuação leva Xabi Alonso a reconsiderar o papel do brasileiro na equipe”, frisou a crônica de Joel del Río.

“Xabi Alonso busca construir um Real Madrid dominante, capaz de impor um ritmo intenso e constante. E se há um jogador que pode mudar o rumo de uma partida desde o primeiro lance, esse jogador é Vinicius. Ele é o jogador mais próximo de causar disrupção constante no elenco do clube. Porque é o único capaz de alterar a dinâmica de um jogo em uma única jogada. Mesmo que os gols tenham sido marcados por Mbappé, foi o brasileiro quem carregou o peso da equipe desde o início. Ele avançou, rompeu linhas defensivas, forçou o adversário a recuar e ofereceu apoio extra. Sua influência foi total, permitindo que seus companheiros brilhassem em campo”, completou.