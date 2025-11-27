Luxo e história: hotéis de Flamengo e Palmeiras viram cenário paralelo da final da Libertadores

Rubro-Negro e Alviverde disputam o rótulo de primeiro tetracampeão da América neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental U / Crédito: Jogada 10

A final da Libertadores coloca Flamengo e Palmeiras separados por apenas 6,5 quilômetros em Lima, mas a curta distância esconde um universo de detalhes que despertam curiosidade no torcedor. Meia hora de carro — em um dia sem trânsito — separa os dois cinco estrelas que hospedam os protagonistas do maior confronto entre clubes da América neste sábado (29). A presença das delegações já altera a rotina da cidade e transforma San Isidro e Miraflores em polos de atenção. O Palmeiras ocupa o Hyatt Centric San Isidro Lima, um dos endereços mais sofisticados da região. Avaliado como “fabuloso” em um dos principais portais de hospedagem, o hotel oferece visão direta para o mar, suítes amplas.

Algumas suítes do hotel que hospeda a delegação paulista é composta por ante-sala e banheira. Trata-se de uma estrutura pensada para conforto total: três restaurantes, bares, piscina aquecida e academia. As diárias chegam a R$ 2,3 mil e evidenciam o padrão elevado da preparação alviverde. Miraflores: Flamengo com diárias mais caras Já o Rubro-Negro está instalado no Hilton Lima Miraflores, também margeado pelo litoral. O ambiente reúne suítes com vista ainda mais ampla da cidade, quartos maiores que os tradicionais — com camas king, banheiras, varandas espaçosas e áreas de convivência nos próprios aposentos. A estrutura também inclui bares, um restaurante, academia e uma piscina ao ar livre no terraço. Dependendo da acomodação, as diárias chegam a R$ 3,7 mil — o valor mais alto entre os dois hotéis. Familiares e esposas dos atletas rubro-negros viajarão em voo fretado para Lima na sexta-feira (28), véspera da partida. O grupo não ficará no mesmo hotel da delegação para evitar interferências na rotina de concentração. Alguns familiares optaram por ir antes para turistar na capital, caso, por exemplo, de Maitê Lo Sardo, noiva de Léo Ortiz.