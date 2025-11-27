Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Liverpool vive pior sequência em 72 anos e aumenta pressão sobre Arne Slot

Derrota para o PSV amplia crise, time acumula nove tropeços em 12 jogos e técnico precisa voltar a vencer para evitar demissão
O Liverpool vive um dos períodos mais turbulentos de sua história recente sob o comando de Arne Slot. A derrota por 4 a 1 para o PSV, pela quinta rodada da fase de liga da Champions, ampliou uma sequência negativa que o clube não enfrentava desde 1953. Antes do tropeço na Holanda, o time já havia levado 3 a 0 de Manchester City e Newcastle, algo que não acontecia havia 72 anos.

O momento é tão ruim que os Reds perderam nove dos últimos 12 jogos somando todas as competições — cenário que levou parte da torcida em Anfield a vaiar a equipe após o apito final.

Diretoria do Liverpool teve reunião com Arne Slot

De acordo com a imprensa inglesa, o treinador holandês teve uma reunião com a diretoria após a derrota. Por enquanto, ele segue no comando, mas recebeu um recado claro: precisa vencer os próximos dois jogos da Premier League para se manter no cargo. O Liverpool entra em campo contra o West Ham, no dia 30 de novembro, e depois enfrenta o Sunderland, em casa, em 3 de dezembro.

O momento vivido pela equipe também preocupa. Isto porque o Liverpool acumula marcas negativas e, pela primeira vez desde setembro de 1992, sofreu três ou mais gols em três partidas seguidas, considerando todas as competições.

Tags

Futebol Internacional champions

