Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Empresário revela que ofereceu Estevão ao Barcelona por quatro anos seguidos

Empresário revela que ofereceu Estevão ao Barcelona por quatro anos seguidos

André Cury diz que clube catalão provava o jovem, mas crise financeira impediu a transferência
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O programa ‘Què t’hi Jugues! ‘, da rádio espanhola ‘Cadena SER’, entrevistou André Cury, empresário de Estevão, depois da vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions. O jovem brasileiro foi um dos destaques da partida, e Cury relembrou que tentou levá-lo ao Barça anos atrás.

LEIA MAIS: Enzo Maresca prega cautela sobre comparações de Estêvão com Messi: “É muita pressão”

De acordo com o empresário, ele apresentou Estevão ao clube catalão ainda em 2021, quando o garoto tinha somente 14 anos, mas a diretoria não avançou com a contratação. Cury contou que acompanha o jogador há muito tempo:

“Comecei a fazer relatórios sobre o Estevão em 2018. Em 2019, levei o Abidal ao Brasil para vê-lo de perto. Já com 11 anos, era claro que ele era diferente, que sonhava grande, queria ser Bola de Ouro. Sempre falei sobre o potencial dele, e agora tudo isso começa a aparecer”, disse.

Cury explicou que insistiu várias vezes para o Barça apostar no jovem talento.

“Mesmo após eu deixar o clube, voltamos a falar sobre o Estevão em 2021, 2022, 2023 e 2024. Fomos ao Barcelona oferecer o jogador porque eu acreditava — e ainda acredito — que ele teria um futuro enorme. Mas a situação financeira do clube dificultava qualquer movimento”, disse.

O empresário afirmou que o departamento técnico aprovava a contratação, mas o cenário econômico travou a operação.

“Conversamos mais de uma vez com o Deco, mas ele não tinha margem para fazer um investimento pensando lá na frente”, explicou.

Sobre a posição em campo, Cury disse que Estevão não teria problemas em dividir espaço com Lamine Yamal. Segundo ele, o brasileiro pode atuar tanto pelos lados quanto mais centralizado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional champions

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar