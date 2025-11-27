Empresário revela que ofereceu Estevão ao Barcelona por quatro anos seguidos

O programa ‘Què t’hi Jugues! ‘, da rádio espanhola ‘Cadena SER’, entrevistou André Cury, empresário de Estevão, depois da vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions. O jovem brasileiro foi um dos destaques da partida, e Cury relembrou que tentou levá-lo ao Barça anos atrás.

De acordo com o empresário, ele apresentou Estevão ao clube catalão ainda em 2021, quando o garoto tinha somente 14 anos, mas a diretoria não avançou com a contratação. Cury contou que acompanha o jogador há muito tempo:

“Comecei a fazer relatórios sobre o Estevão em 2018. Em 2019, levei o Abidal ao Brasil para vê-lo de perto. Já com 11 anos, era claro que ele era diferente, que sonhava grande, queria ser Bola de Ouro. Sempre falei sobre o potencial dele, e agora tudo isso começa a aparecer”, disse.

Cury explicou que insistiu várias vezes para o Barça apostar no jovem talento.

“Mesmo após eu deixar o clube, voltamos a falar sobre o Estevão em 2021, 2022, 2023 e 2024. Fomos ao Barcelona oferecer o jogador porque eu acreditava — e ainda acredito — que ele teria um futuro enorme. Mas a situação financeira do clube dificultava qualquer movimento”, disse.