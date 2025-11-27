Empresário revela que ofereceu Estevão ao Barcelona por quatro anos seguidos

Empresário revela que ofereceu Estevão ao Barcelona por quatro anos seguidosAndré Cury diz que clube catalão provava o jovem, mas crise financeira impediu a transferência
O programa ‘Què t’hi Jugues! ‘, da rádio espanhola ‘Cadena SER’, entrevistou André Cury, empresário de Estevão, depois da vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions. O jovem brasileiro foi um dos destaques da partida, e Cury relembrou que tentou levá-lo ao Barça anos atrás.
LEIA MAIS: Enzo Maresca prega cautela sobre comparações de Estêvão com Messi: “É muita pressão”
De acordo com o empresário, ele apresentou Estevão ao clube catalão ainda em 2021, quando o garoto tinha somente 14 anos, mas a diretoria não avançou com a contratação. Cury contou que acompanha o jogador há muito tempo:
“Comecei a fazer relatórios sobre o Estevão em 2018. Em 2019, levei o Abidal ao Brasil para vê-lo de perto. Já com 11 anos, era claro que ele era diferente, que sonhava grande, queria ser Bola de Ouro. Sempre falei sobre o potencial dele, e agora tudo isso começa a aparecer”, disse.
Cury explicou que insistiu várias vezes para o Barça apostar no jovem talento.
“Mesmo após eu deixar o clube, voltamos a falar sobre o Estevão em 2021, 2022, 2023 e 2024. Fomos ao Barcelona oferecer o jogador porque eu acreditava — e ainda acredito — que ele teria um futuro enorme. Mas a situação financeira do clube dificultava qualquer movimento”, disse.
O empresário afirmou que o departamento técnico aprovava a contratação, mas o cenário econômico travou a operação.
“Conversamos mais de uma vez com o Deco, mas ele não tinha margem para fazer um investimento pensando lá na frente”, explicou.
Sobre a posição em campo, Cury disse que Estevão não teria problemas em dividir espaço com Lamine Yamal. Segundo ele, o brasileiro pode atuar tanto pelos lados quanto mais centralizado.