Corinthians e Cruzeiro chegam a acordo pela carga de ingressos na semifinal da Copa do Brasil

Corinthians e Cruzeiro chegam a acordo pela carga de ingressos na semifinal da Copa do BrasilCada clube terá 5,2% dos ingressos na partida como visitante. Nos bastidores, Timão conseguiu vitória em relação aos mineiros
Depois de terem um impasse no assunto, Corinthians e Cruzeiro chegaram a um acordo sobre a carga de ingressos para a torcida visitante na semifinal da Copa do Brasil. Os clubes decidiram que 5% da capacidade dos estádios será destinado para os torcedores visitantes.
De acordo com o portal Ge, a torcida do Corinthians terá de 3,2 mil ingressos no jogo de ida, no Mineirão. Já na volta, os cruzeirenses devem ocupar 2,5 mil lugares na Neo Química Arena. Os números condizem com 5,2% da capacidade dos respectivos estádios.
Na última quarta-feira (26), o presidente do Corinthians, Osmar Stabile comentou que a situação estava delicada junto ao clube mineiro. Os dirigentes do Cruzeiro estavam interessados que houvesse um número fixo para determinar a quantidade de ingressos.
“O Mineirão é maior do que nossa arena. Acho que o percentual ficaria bom. Ele (Pedrinho) falou que tem um problema com a polícia de lá, que talvez não libere essa quantidade. Nós oferecemos mais alguns camarotes para que a gente possa receber esses 5,2%. Peço que a torcida fique tranquila porque estamos trabalhando para que isso aconteça”, relatou Stabile durante evento da CBF em São Paulo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.