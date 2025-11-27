Corinthians e Cruzeiro chegam a acordo pela carga de ingressos na semifinal da Copa do Brasil

Cada clube terá 5,2% dos ingressos na partida como visitante. Nos bastidores, Timão conseguiu vitória em relação aos mineiros / Crédito: Jogada 10

Depois de terem um impasse no assunto, Corinthians e Cruzeiro chegaram a um acordo sobre a carga de ingressos para a torcida visitante na semifinal da Copa do Brasil. Os clubes decidiram que 5% da capacidade dos estádios será destinado para os torcedores visitantes. De acordo com o portal Ge, a torcida do Corinthians terá de 3,2 mil ingressos no jogo de ida, no Mineirão. Já na volta, os cruzeirenses devem ocupar 2,5 mil lugares na Neo Química Arena. Os números condizem com 5,2% da capacidade dos respectivos estádios.